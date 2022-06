¿Cuándo juega Real Madrid y Barcelona? La Liga ya tiene fecha y hora

Ya se conoce el calendario que tendrá La Liga española para la próxima temporada que iniciará el 14 de agosto de este año y disputaría la jornada 38 hacia inicios de junio del 2023. El sorteo se hizo en la mañana de este jueves en territorio español y la primera Jornada será de la siguiente forma:

Athletic vs. Mallorca

Barcelona vs. Rayo Vallecano

Betis vs. Elche

Celta vs. Espanyol

Cádiz vs. Real Sociedad

Osasuna vs. Sevilla

Almería vs. Real Madrid

Getafe vs. Atlético de Madrid

Valladolid vs. Villarreal

Valencia vs. Girona

Derbis:

Betis - Sevilla (6 de noviembre)

Sevilla - Betis (21 de mayo)

Real Sociedad - Athletic (14 de enero)

Athletic - Real Sociedad (16 de abril)

Atlético de Madrid - Real Madrid (18 septiembre)

Real Madrid - Atlético de Madrid (26 febrero)

Barcelona - Espanyol (31 de diciembre)

Espanyol - Barcelona (14 de mayo)

Clásicos:

Real Madrid - Barcelona (16 de octubre)

Barcelona - Real Madrid (19 de marzo)

Entre los equipos españoles para esta primera división, se puede ver la participación de varios colombianos, entre ellos Falcao en el Rayo Vallecano y Johan Mojica en el Elche, quienes esperan tener protagonismo en sus equipos para también poder ser tenidos en cuenta para la Selección Colombia.