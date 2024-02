‘Cucho’ Hernández podría regresar a Europa: dos ligas lo tientan

Sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes de Colombia durante el 2023 fue el pereirano, Juan Camilo Hernández, que encontró su lugar en el mundo con el Columbus Crew de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Con dicho equipo, Juan Camilo fue el goleador del club, del certamen y quedó campeón de la liga local.

Enamoró nuevamente a propios y a extraños, tanto así, que fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en las últimas convocatorias del año. El ‘Cucho’ se perfila como uno de los seleccionados para la Copa América y para los amistosos contra España y Rumania en el mes de marzo. Tras un 2023 sumamente positivo, tanto personal como grupalmente, Juan Camilo Hernández podría regresar a Europa.

En el ‘viejo continente’, Juan Camilo alcanzó a jugar en el Huesca, Mallorca y Getafe en España, en Inglaterra con el Watford, siendo su última participación en Europa. Sin embargo, podría regresar tras su gran momento en Estados Unidos.

La información la dio el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, quien mantiene que ya empezaron a tantear al jugador ex América de Cali, ex Pereira en Colombia. De hecho, ya enviaron una oferta de parte de un elenco español, marcando el posible regreso a una liga que ya conoce el ‘Cucho’. Pero, al parecer el Columbus Crew no aceptó la oferta.

Además de estar en el radar de la liga de España, también lo quieren en Inglaterra, otra competencia que conoce bien, cuando estuvo en el Watford. Lamentablemente, el paso por Europa de Juan Camilo Hernández no ha sido tan positivo peleando descensos, y cayendo a segunda división con el equipo de la Premier. Con el Huesca y con el Mallorca también descendió a la segunda división de las respectivas ligas. Juan Camilo ya había sostenido que le gustaría regresar al viejo continente, pero que no se mata la cabeza por ello.