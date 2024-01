Daniel Muñoz no solo interesa en la Premier: liga top de Europa lo quiere

Durante este mercado de fichajes, varios jugadores colombianos han tenido relaciones con grandes clubes de Europa. Otros jóvenes también han contado con esa misma suerte a la espera de salir del país, y desde temprano, dar de qué hablar en el 'viejo continente' y en otros rentados prestigiosos de Sudamérica.

Daniel Muñoz es uno de los hombres que ya cuenta con una buena trayectoria a nivel europeo jugando en el Genk de Bélgica, una liga que no es reconocida como grande en suelo europeo. Por esta razón, el lateral derecho buscaría salir del club, dado que su contrato culmina a mitad del 2024 y está en el radar de prestigiosas ligas de Europa.

Aunque no han llegado ofertas formales para Daniel Muñoz, el lateral apareció en el radar de la Premier League en primera instancia vinculándolo al Crystal Palace, equipo en donde está actualmente Jéfferson Lerma. Sin embargo, en estos momentos, ir al elenco londinense no sería tan provechoso, dado que están peleando el no descender a la Championship.

De acuerdo con información de Mauricio Andrés Luna Aroztegui, en Sporza hablaron de Daniel Muñoz indicando que, pese a que no hay ofertas oficiales para el Genk de Bélgica, el Crystal Palace encabeza el rumor al interesarse por el ex Atlético Nacional. Además, la misma fuente dice que hay otro club que se habría interesado en el lateral derecho.

No es de la Premier League, pero sí es una de las ligas prestigiosas de Europa. La Liga de España ha puesto sus ojos en Daniel Muñoz, justamente el Villarreal. No obstante, es el mismo caso, pues el Genk tampoco habría recibido ofertas todavía. Muñoz llegó en el 2020 al club belga. Tiene contrato hasta junio de 2024 y ha marcado 19 goles en 141 partidos disputados.