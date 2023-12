David Ospina dañaría la ilusión de Nacional: otro equipo lo busca para jugar la Libertadores

Tras casi un año sin poder jugar por cuenta de la lesión de codo que sufrió en enero, David Ospina volvió a las canchas al ser recientemente convocado a la Selección Colombia para ser titular en el más reciente partido ante México en Estados Unidos.

Pese a ello, su continuidad no está garantizada en el Al-Nassr, su actual equipo. Por un lado, no alcanzó a ser inscrito para jugar la Liga de Campeones de Asia, lo que además perjudica su continuidad en Arabia Saudita. Además, su contrato termina en junio de 2024 y no hay mayores indicios de que vaya a ser renovado.

Ante este panorama, surgió la posibilidad de un posible regreso a Atlético Nacional. Sin embargo, el principal problema radica en la parte económica a raíz del sueldo que recibe en territorio árabe. Es por ello que un equipo de Brasil, que además jugará la Copa Libertadores, podría sacar provecho para buscar sus servicios.

Según se conoció, el Botafogo tiene en la mira al antioqueño como uno de sus candidatos en el arco. El objetivo es buscar a un jugador que sea titular en esa posición o que por lo menos entre a luchar por ello.