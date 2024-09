"Dávinson Sánchez es mejor central que Virgil van Dijk”: referente lo justificó

Uno de los jugadores claves para Néstor Lorenzo en la zaga defensiva es nada más y nada menos que Dávinson Sánchez. El de Caloto, Cauca se ganó la posición en la Copa América jugando con Carlos Cuesta por la lesión de Jhon Janer Lucumí en el debut ante Paraguay.

Desde el primer partido, Dávinson Sánchez tuvo una destacada participación como un zaguero inamovible en la posición. De hecho, la CONMEBOL lo destacó en importantes equipos de instancias dentro de la Copa América. Con un buen nivel fecha tras fecha, el ex Atlético Nacional, Ajax y Tottenham se consolidó y se transformó en una carta de Lorenzo en su esquema titular.

Infortunadamente, Sánchez ha tenido varias lesiones que lo han alejado de la titularidad en el Galatasaray de Turquía. Ya superados los golpes, regresó a la nómina inicialista del club turco y ha dado de qué hablar en los últimos cuatro partidos jugados.

Galatasaray jugó contra el PAOK Salónica de Grecia por la UEFA Europa League en la primera jornada . Sin embargo, y pese a haber sumado los 90 minutos, no fue la mejor participación en comparación con los otros partidos disputados. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el elenco turco lo elogie por medio de un ex defensor central, Servet Cetin.

“ES MEJOR QUE VIRGIL VAN DIJK”, AFIRMA CETIN

Pese a su participación en la UEFA Europa League, Servet Cetin, exjugador que conoce bien la posición de Dávinson Sánchez, afirmó que es uno de los mejores defensores centrales del mundo y, de hecho, señala que supera a un referente del Liverpool.

Servet Cetin se desempeña como director técnico. Sin ofertas, está libre y espera por una oportunidad que no le ha llegado desde hace un año. Cetin se decantó por Dávinson Sánchez como el mejor zaguero de la Premier por su movilidad y versatilidad que le ofrecen alternativas al cuerpo técnico. Esto lo ve como un factor diferencial con Virgil van Dijk.

Sobre el neerlandés, catalogado como uno de los mejores defensores del mundo, afirmó que su forma de jugar es más posicional que el colombiano. En Radyospor, el ex selección de Turquía mencionó, “Creo que Sánchez es mejor defensor que van Dijk”, empezó Ceit, que posteriormente, aseveró la razón de esta polémica declaración.

“En Inglaterra, los defensores juegan regionalmente y no cambian de posición. No entran en las filas de lateral derecho o lateral izquierdo. Siempre ocupan una posición en el centro. Generalmente juegan lentamente. Interceptan el balón en el centro porque están bien físicamente. Pero fallan cuando tienen que abrirse. Van Dijk tuvo dificultades contra el Barış Alper Yılmaz en el partido nacional entre Turquía y Holanda”, sentenció Cetin.

Destacó que el trabajo de Dávinson es mejor, dado que, “hace un trabajo más difícil al quedarse muchas veces como líbero para cubrir lo ancho del campo y que tiene mejor adaptación que otros centrales que han pasado por Inglaterra y luego llegan al fútbol turco sin mayor suceso”. Además, afirmó que, “tiene nivel, juega en un área más amplia y no echa de menos a la gente. Es muy bueno con el balón. Sánchez es mucho mejor defensor de van Dijk”.

Hay una diferencia entre el Liverpool y Galatasaray que no le importó al exjugador turco, “no importa si es el Liverpool. Por ejemplo, Sami Hyppia vino a Turquía y no gustó. Así que Sánchez es mejor que van Dijk y muchos defensores de la Premier League”.