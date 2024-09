Nueva ventaja para Colombia: Bolivia sufre abandonos en la convocatoria

Colombia sigue firme en su camino hacia el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará en octubre dos desafíos clave en la doble fecha FIFA: primero, un complicado encuentro como visitante ante Bolivia, y luego recibirá a Chile en Barranquilla.

El partido en Bolivia es considerado fundamental para las aspiraciones colombianas en las eliminatorias. Jugar en la altura de El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, es uno de los retos más difíciles para cualquier equipo visitante. Bolivia ha sabido aprovechar esta ventaja en el pasado, convirtiéndose en un rival temible cuando juega en casa.

Sin embargo, las noticias recientes sobre bajas en el equipo boliviano podrían influir en el desarrollo del partido, un factor que Colombia intentará aprovechar. Adaptarse a las condiciones de la altura y mantener un ritmo constante será esencial para los colombianos, que buscarán sumar puntos importantes para mantener su buen paso en las eliminatorias.

Por medio de un comunicado, la Federación Boliviana dio a conocer que el centrocampista Ervin Vaca y el defensor Yomar Rocha no serán parte de la lista de convocados de bolivia para esta doble fecha.

"En base al informe médico del club Bolívar, el diagnóstico realizado y el proceso de recuperación determinado, el jugador será desafectado de la convocatoria para que pueda retornar a su institución e inicie su rehabilitación de forma inmediata", dieron a conocer sobre el caso de Vaca quien se había incorporado este jueves a la concentración del equipo dirigido por Óscar Villegas.

Del mismo modo, Yomar Rocha también dejó la concentración de La Verde al confirmarse su "cuadro de pubalgia", por lo que iniciará su proceso de recuperación y no será parte del partido contra Colombia.

Pese a esto, se desconoce si el entrenador de Bolivia llame algún reemplazo para estas sensibles bajas que sufre su equipo a poco de iniciar la fecha FIFA.

Lista de convocados de Bolivia:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron, Rusia), Luis Paz (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar) y Sebastián Alvarez (Oriente Petrolero).

Mediocampistas: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Jeyson Chura (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar) y Víctor Cuéllar (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Lucas Chávez (Al-Taawon, Arabia Saudita), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia), José Martínez (Always Ready), Jhon Velásquez (Bolívar) y Bruno Miranda (The Strongest).