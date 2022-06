Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz esperan por el nuevo técnico de la Selección Colombia

La Selección Colombia realizó este miércoles 1 de junio su último entrenamiento en Bogotá antes de viajar a España para disputar el amistoso contra Arabia Saudita el próximo 5 de junio.

El equipo nacional trabajó en el estadio El Campín bajo las órdenes de Héctor Cárdenas con la presencia de 14 futbolistas y se destacó la presencia del volante de Independiente Santa Fe Juan Sebastián Pedroza, quien fue el último en ser convocado.

Lea también: Tres jugadores a tener en cuenta para el partido Selección Colombia vs Arabia

Tras el entrenamiento, la selección colombiana se desplazará a Murcia, España, en donde se completará el grupo de futbolistas convocados para afrontar el amistoso.

Antes de la práctica, los jugadores Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz hablaron con los medios de comunicación, en donde dieron su impresión sobre la elección del nuevo técnico, la no clasificación al Mundial de Qatar y el nuevo proceso.

"La Federación se está tomando su tiempo, está analizando las mejores opciones que puede tener hoy por hoy. Tampoco hay muchas opciones, porque todos están ocupados por el Mundial, pero obviamente te puede afectar, porque es empezar un proceso, es volver a generar un estilo, que el fútbol colombiano vuelva a tener un buen nivel internacional, sabiendo que Colombia tiene argumentos, y desde nuestros clubes podemos dar nuestro aporte a la Selección", afirmó Sánchez.

"Como colombiano me gustaría un entrenador colombiano, pero eso ya va en criterio de la Federación", explicó Muñoz.

Le puede interesar: Selección Colombia entrenó en El Campín antes de viajar para amistoso con Arabia Saudita

Nuevo proceso en la Selección Colombia

"Hay mucho futuro, toca aprovecharlo, saber que cada vez que nos ponemos esta camiseta debemos dar lo mejor. Cada uno lo sabe. Todos vienen trabajando bien en sus clubes para este llamado y ahora tienen la oportunidad de mostrarse", dijo Muñoz.

"Faltan muchos compañeros por venir, por situaciones personales, porque ellos decidieron o con el profe no estar, situación que es entendible. Es un buen grupo, todos los que están aquí han podido vestir la camiseta de la Selección, hay pocos que no lo han hecho. Hay que encarar este partido con la seriedad que lo ha hecho siempre, aquí hace mucho tiempo no hay amistosos y esta no es la excepción”, indicó Sánchez.