¿De Qatar a pelear la Champions? James y su plan para regresar a Europa

James Rodríguez sigue siendo noticia luego de confirmarse su llegada al Al-Rayyan de Qatar. El jugador comandará el mediocampo del equipo de Dubái con el objetivo de pelear los campeonatos locales e intentar tener los minutos suficientes para volver a meterse en la órbita de la Selección Colombia.

No obstante, el plan del colombiano no solamente es este. Según el diario As en España, la intención del cucuteño sería ser tenido en cuenta por el PSG de Francia antes de concluir su contrato con el cuadro catarí, la opción se daría gracias a que el cuadro francés tiene dueños de la misma nacionalidad que comparten una relación con la dirigencia del Al-Rayyan.

Por supuesto, el rendimiento de Rodríguez será analizado por el departamento deportivo del PSG para decidir si lo tendrán o no en cuenta, destacó el rotativo español.

Mientras tanto, James deberá demostrar sus condiciones en esta nueva liga. La primera meta es mejorar en lo físico, no tener los mismos problemas musculares que tanto lo afectaron en el pasado y que le hicieron perder la titularidad en Everton con el técnico Rafael Benítez, que había manifestado no querer tenerlo en cuenta.

Hay que tener en cuenta que Rodríguez no tuvo el mejor balance en su paso por el elenco inglés. El cucuteño empezó la temporada 2020/2021 con buenos números donde fue protagonista en el mediocampo con asistencias y goles, pero los problemas físicos le jugaron una mala pasada y se perdió varios partidos importantes en la última parte del campeonato.

Su carencia de competencia y frecuencia en lesiones hicieron que el técnico Reinaldo Rueda le bajara el pulgar para ser llamado a la Copa América con la Selección Colombia, además de no estar en las Eliminatorias sudamericanas.