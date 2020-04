Desde España respondieron a Moratti y el interés de Inter en Lionel Messi

Tras los dichos de Massimo Moratti, quien había aseguardo que llevar a Messi a Italia no era un imposible, buscando convencer a la junta directiva de Inter para que hiciera un esfuerzo por llevarse al jugador argentino y usara a Lautaro Martínez como ficha de cambio, la respuesta al expresidente del club de Milán llegó rápidamente, sin embargo, no fue Barcelona el encargado de contestar, fue el propio presidente de La Liga, Javier Tebas.

Consciente de la importancia de Messi en el fútbol español y todo lo que significa la figura del argentino, Tebas fue claro al asegurar los que él considera serán los planes del rosarino, quien tiene contrato vigente hasta 2021 y manejaría las nuevas negociaciones año a año, a diferencia de lo que hace cualquier futbolista, quien negocia por un periodo de tiempo y renegocia cuando se acerca el final de los términos.

Bajo este panorama, Tebas aprovechó y cuestionó la actualidad del fútbol en Italia: "Creo que Messi no se va a ir de España, y si lo hiciera esta no sería la solución para el fútbol italiano. El nivel de deuda del fútbol italiano es muy alto, el doble que el de la Liga y la Bundesliga, con una facturación menor. La situación económica en global es mucho más complicada y la solución no es contratar a Messi".

Finalmente, fue concluyente respecto a la llegada de figuras y a la forma en la que esta afecta los ingresos, tocando específicamente el caso de Cristiano Ronaldo: "Todos nos dijeron que íbamos a tener una caída en ingresos cuando se fue Cristiano Ronaldo, pero los derechos de televisión aumentaron, incluso en Portugal. Puede ayudar pero no es un elemento imprescindible, una estrella no es esencial para hacer crecer una competición".