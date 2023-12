¿Desilusión o ilusión? Junior 'repatriaría' a un histórico del club

Junior sigue pensando en el 2024 sin importar el título. Como dicen habitualmente, el conjunto barranquillero no quiere dormirse en los laureles de cara a la Liga BetPlay 2024-I, Superliga en donde enfrentará a Millonarios, y evidentemente uno de los objetivos principales: la Copa Conmebol Libertadores en donde Arturo Reyes y sus dirigidos esperan llegar lejos.

Vea también: Primera salida que 'cocina' Junior tras ganar la décima estrella

La décima estrella llegó para el Junior en los lanzamientos desde el punto penal y el júbilo en Barranquilla se dio como se esperaba. Locura en la ciudad que transformó el fin de año en un carnaval anticipado, no obstante, una de las hinchadas más exigentes del país está a la expectativa de fichajes que quiera incorporar los directivos y también de salidas.

Tras el título, se conoció que Carlos Sierra no seguirá más en Junior y ya negocia con Atlético Nacional. Sin embargo, el cuadro barranquillero también está al tanto del futuro de Víctor Cantillo, uno de los jugadores más queridos por la afición y que tiene ADN juniorista. La situación parece ser sencilla, puesto que el mediocentro no era tenido en cuenta en Corinthians y por esta razón, ya le hicieron saber que no seguirá en Brasil, pero el elenco rojiblanco ya se reunió con Cantillo y no hubo acuerdo entre jugador y directivos.

Le puede interesar: El 'Pibe' también se montó en el bus y festejó el título del Junior: "Qué vaina tan bacana"

De acuerdo con Felipe Sierra, periodista de Win Sports, la negociación está caída después de que no acordaran entre las partes. Además, Víctor Cantillo no solo tendría al Junior de Barranquilla como opción, pues el barranquillero de 30 años también es seguido por la Liga BBVA MX. En los próximos días, seguramente habrá más intentos del campeón de Colombia por quedarse con el volante.