Destapan la verdadera razón por la que Hubert Bodhert dejó de ser técnico de Santa Fe

Ni cinco meses alcanzó a durar Hubert Bodhert en el banquillo de Independiente Santa Fe y después de perder por goleada este fin de semana ante Águilas Doradas (0-5), el mismo club dio a conocer la salida del entrenador.

Tras esta situación que se da en un momento crucial del campeonato colombiano, mucho se habla de las razones por las que el técnico y el equipo 'cardenal' rompieron el vínculo, pero en la mañana de este lunes se conoció el verdadero motivo.

Dicha información fue revelada por Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2, donde el periodista de RCN Radio destapó lo que le dijeron desde Santa Fe, por lo que se sabe que hubo causas de peso por las que se dio la salida de Bodhert.

Vea también: Revelan quién sería el nuevo técnico de Santa Fe; es extranjero y llega esta semana

Según lo dicho por Vélez, los dos motivos del despido de este entrenador fueron una rueda de prensa y una entrevista que dio precisamente en Antena 2.

La primera causa se habría dado, al parecer, por las declaraciones del entrenador sobre la calidad y el peso de la nómina 'cardenal', donde dejó claro que no había mucho nivel y que con otros equipos había "competido mejor".

No suficiente con eso, después a Carlos Antonio le dijo que los jugadores no le estarían haciendo caso, pues él había dado una orden diferente en partido ante Millonarios y los futbolistas no lo habían escuchado.

Le puede interesar: Morelo no se escondió ante el crudo momento de Santa Fe: "Me duele ver como está"

Así las cosas, parece que esto más la goleada en la Liga Betplay terminaron acabando con la paciencia de los dirigentes, quienes decidieron sacarlo y tendrían en carpeta al uruguayo Pablo Peirano para tomar este cargo.