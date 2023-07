Destaparon audio de Pinto contra las directivas del Cali: "una gente terrible, tráfugas"

Al Deportivo Cali no le sale una bien y desde el año anterior carga con una racha deportiva y administrativa que está hundiendo al club, lo que hace que pase por el peor momento de su historia.

Lo último que se supo fue que Jorge Luis Pinto renunciaba a su cargo como director técnico porque no estaba de acuerdo con la contratación de Luis 'Chino' Sandoval, a quien llevaron a Cali a escondidas dele entrenador.

Así las cosas, parece que el tema terminaba ahí, pero en las últimas horas se reveló un audio en el que Pinto se fue encima de las directivas de los 'azucareros', pero puso por encima al presidente Luis Fernando Mena.

"La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible", fue lo que inició diciendo Pinto en el audio publicado por Zona Libre de Humo.

Después fue más fuerte y continuó diciendo: "Échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos tráfugas, es un gran hombre, un señor, qué barbaridad esto, santísima virgen".

Aunque se desconoce a quién le envió Pinto este audio filtrado, parece que está claro que hay algo 'tapado' en la administración del equipo, mismo que no levanta cabeza y deportivamente podría pagar las consecuencias.