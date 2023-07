Pinto no pierde el tiempo y ya puso la primera condición para el equipo que lo quiera contratar

Jorge Luis Pinto dio la sorpresa este fin de semana y dio a conocer que había renunciado al Deportivo Cali tras unas decisiones administrativas que no compartía y que pasaban por encima de su ética como director técnico.

Bien, pues tras terminar de desatar la polémica en el equipo 'azucarero', Pinto salió a hablar con varios medios de comunicación y dio su versión, donde dejó claro que el culpable de su renuncia fue Luis 'Chino' Sandoval, el reciente fichaje del Cali.

Lo que se sabe es que Jorge Luis no estaba de acuerdo con la contratación de este jugador, por lo que decidió irse y se ha dejado ver bastante afectado por esta situación.

Al menos eso se pudo ver en una entrevista que le dio a ESPN este lunes, donde más allá de volver a contar su misma perspectiva de la situación, dejó claras algunas cosas sobre su futuro.

Lo primero que dijo fue que no tenía afán de encontrar un equipo y que pensaría muy bien las opciones, por lo que ahora solo irá a su casa a esperar qué le sale, pero más allá de eso, dejó claro que hay una condición importante para poder darle el sí al próximo club que lo quiera.

"No tengo afán y esperando si se presenta un proyecto bonito. Yo en Cali estaba contento, me respondían bien los jugadores. Ahora hay que mirar el presupuesto y sin eso el fútbol no existe. Si eso no se da, no se tiene el éxito", fue lo que dijo Pinto.

Así las cosas, solo queda esperar lo que pasará en los próximos días con Pinto, quien se quedó sin trabajo y seguramente ya tiene algunos pretendientes para que continúe con su carrera deportiva.