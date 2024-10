Destaparon sorpresa con Leicy Santos: la razón de su no convocatoria a Selección Colombia

Llegó la hora para una nueva Fecha FIFA Femenina y para que Colombia siga preparándose con el objetivo de la Copa América que se disputará en Ecuador en 2025. El seleccionado cafetero dirigido por Ángelo Marsiglia tendrá un durísimo reto en octubre. Justamente el 26 y 29 de dicho mes, se medirán contra Brasil en condición de visitante.

Las dos potencias de Sudamérica cara a cara en busca de sumar preparación para los próximos retos en competencias oficiales. Ángelo Marsiglia citó a una selección sumamente rejuvenecida y con grandes ausencias como Sandra Sepúlveda, Ilana Izquierdo, Manuela Vanegas y Carolina Arias, estas dos últimas como sorpresas. Pero entre esas, tampoco apareció el nombre de Leicy Santos.

La actual jugadora del Washington Spirit no podrá estar en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil en condición de visitante. Sin duda alguna, es una de las bajas más grandes, especialmente por el nivel con el que venía disputando la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. No obstante, la incertidumbre llegó a su final y se destapó por qué no fue convocada.

¿POR QUÉ LEICY SANTOS NO ESTÁ CONVOCADA EN SELECCIÓN COLOMBIA?

Leicy Santos jugó su último partido en el Washingon Spirit el 27 de septiembre cuando su equipo superó 1-2 al Angel City. La volante colombiana salió sobre los últimos minutos del compromiso y se destapó que sufre de una lesión que le impidió jugar contra Orlando Pride y Racing Louisville.

Después de la victoria contra Angel City se conoció que Leicy Santos sufrió una lesión muscular en uno de sus muslos. No pudo estar en los siguientes dos juegos, y todo parece indicar que tampoco estará en los dos encuentros que quedan para finalizar la primera fase.

Aunque Ángelo Marsiglia no tiene exactitud del grado de lesión de Leicy Santos, tomó la decisión de no convocarla para los próximos amistosos contra Brasil. Se espera entonces que la volante colombiana ex Atlético de Madrid vuelva a las convocatorias el 30 de noviembre cuando enfrenten a Argentina en la última Fecha FIFA del año.