‘Dibu’ Martínez ‘puso fin’ a su carrera: confesó la fecha de su retiro

Nadie desconoce el excelente portero que es Emiliano Martínez, no solo en el Aston Villa, sino en la selección de Argentina. El guardameta se adueñó del arco del seleccionado argentino y del elenco ‘Villano’ de la Premier League, pero su lucha para llegar a ese punto no fue para nada sencillo.

Emiliano estuvo en el Arsenal y no tuvo la mejor suerte peleando puesto con David Ospina. Luego estuvo en Getafe, regresó a los ‘Gunners’, sin la suerte deseada y sin despegar como lo ha hecho en los últimos años. No obstante, encontró la revancha firmando con el Aston Villa en donde no ha soltado la titularidad y que le permitió lograr lo mismo en Argentina.

Vea también: El 'Dibu' sorprendió al mundo: reveló qué sería de él si no fuera arquero

Campeón del mundo y de la Copa América, repitió el premio Lev Yashin como el mejor portero a nivel mundial, un nuevo reconocimiento para el oriundo de Mar del Plata. Pese a todo este profesionalismo, nadie le quita lo polémico y desafiante que es, puesto que situaciones extra futbolísticas le costaron perderse dos partidos de Eliminatorias en octubre y riñas desatadas, especialmente con la Selección Colombia.

En medio del regreso a la albiceleste para enfrentar a Paraguay y Perú de visita y de local respectivamente, Emiliano Martínez soltó una declaración curiosa para su futuro en donde dejó ver cuándo sería su retiro del balompié profesional. La realidad marca que le quedan varias experiencias todavía en los arcos.

EL ‘DIBU’ MARTÍNEZ REVELÓ CUÁNDO SE RETIRARÁ DEL FÚTBOL

Esperando su regreso a la selección después de las fechas de sanción, Emiliano afirmó que, “cuando estás en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo fuera de la cancha, soy hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la Selección”, dejando la polémica atrás por lo discutido que ha sido últimamente.

Sin embargo, en medio de palpitar su vuelta al combinado albiceleste, el ‘Dibu’ Martínez sentenció en DSports que, “voy a jugar hasta que me dé el cuerpo. La vida es muy larga después. Tengo hasta los 35 o 36 años contrato con Aston Villa. Veremos hasta dónde me va a dar el cuerpo, creo que con el entrenamiento que tengo y como me manejo, me puede dar hasta los 41 o 42".

Le puede interesar: Dibu Martínez rompe el silencio tras polémica con camarógrafo de Colombia: "Se esteba riendo"

Con 32 años actualmente, le quedarían diez años más como arquero profesional. Esto quiere decir que se verá en varias ocasiones las caras con la Selección Colombia en próximos procesos de Eliminatorias Sudamericanas y podría ampliar su palmarés en la Copa América y en el Mundial.