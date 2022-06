“Dirán que el veto no existe”: Yoreli tiene claro por qué no la llamaron a la Selección

Yoreli Rincón vino a pasar vacaciones al país después de terminar temporada en Italia y dio declaraciones a los medios de comunicación respecto a su situación actual frente a la Federación Colombiana de Fútbol.

La futbolista del Sampdoria ha sido bastante polémica por su opinión frente a las decisiones de la FCF, y en las últimas horas volvió a recalcar su posición frente a esto: “El presidente tiene razón, ellos son los dueños del fútbol. Es una empresa privada y al final son los que deciden todo”.

Vea también: [VIDEO] UNA PENA: FATAL COBRO DE PENAL QUE ACABÓ CON LAS ILUSIONES DE COLOMBIA EN TOULON

Con esto también dio a conocer lo que sentía al no aparecer en la convocatoria hecha por el DT Nelson Abadía: “Es verdad que me da duro ver a todas mis compañeras ahí y no estar, pero ya es un proceso que se va superando con madurez, tiempo y experiencia; por eso me siento tranquila porque sé lo que estoy haciendo, pero estoy segura que no soy llamada por razones extra futbolísticas”.

Eso último que dijo también hace referencia a las preguntas que han surgido tras la última convocatoria donde no aparecieron jugadoras referentes como Isabella Echeverri y Natalia Gaitán: “Si tú le preguntas a alguien dirá que el veto no existe y que es tema futbolístico, pero ellas dos llevan el duelo cada una a su manera”, añadió.

Le puede interesar: ERROR GARRAFAL: EL DESCUIDO DE JORGE MENDES QUE APROVECHÓ LIVERPOOL CON LUIS DÍAZ

Finalmente, la volante de 28 años se excusó por ofender a los dirigentes y haber protestado en un momento no adecuado: “Si yo cometí un error en ese momento de pelear nuestras necesidades y ese premio de la Copa Libertadores, aprovecho y pido disculpas. Tal vez no tenía la suficiente madurez, pero al final todo lo hice por ayudar al fútbol femenino”

Recordemos que Rincón hizo parte de cuatro mundiales, los Juegos Olímpicos de 2016 y las últimas tres temporadas de la Copa América donde en total disputó 41 partidos.