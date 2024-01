Eduard Atuesta sueña en grande y se plantea ambicioso objetivo con Palmeiras

El mediocampista colombiano Eduard Andrés Atuesta se prepara para disputar la temporada 2024 con la camiseta de Palmeiras, club al que llegó en la temporada 2021, y con el que no pudo demostrar su mejor nivel en el 2023 debido a una delicada lesión de rodilla.

En el nuevo año, el volante de 26 años está totalmente recuperado, por lo que espera ganarse un lugar en el esquema del director técnico Abel Ferreira para sumar minutos y retomar el rendimiento que motivó al verdao a pagar la suma de 3.7 millones de dólares para hacerse con sus servicios.

"El año pasado fue muy difícil, la verdad. No sólo físicamente, también mentalmente. Es incluso más difícil que la parte física. Pero gracias a Dios logré regresar ese mismo año, ganamos el título y quedé muy feliz porque logré regresar antes de que terminara el campeonato. Fue algo hermoso para mí", dijo.

Por otro lado, Atuesta explicó que sus objetivos son claros con la camiseta de Palmeiras y sabe la responsabilidad que tiene de "ganar siempre".

"Colectivamente, desde que llegué aquí, los objetivos han sido muy claros, que es ganar siempre. En cualquier partido, en cualquier entrenamiento, la atención se centra siempre en la victoria. Se trata de trabajar lo más duro posible, prepararse de la mejor manera posible para afrontar todos estos objetivos, los campeonatos que queremos ganar", agregó.

Finalmente, el mediocampista nacido en Vélez, Santander, aseguró que tiene como gran sueño ganar la Copa Conmebol Libertadores.

"Todavía no he logrado ganar la Libertadores aquí, es un sueño que espero cumplir. No sólo para mí, sino para otros deportistas que llegaron y tampoco tuvieron la oportunidad de ganar. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos que juguemos", afirmó.