El conmovedor llanto de Goycochea recordando a Maradona

La muerte de Diego Maradona ha dejado mucho dolor en los seguidores del fútbol, pero en especial a sus grandes amigos de este deporte. Y es que la partida del ‘Pelusa’ aún no se ha podido asimilar; tanto así que su ex compañero de la Selección Argentina, el portero Sergio Goycochea no aguantó el llanto al recordar al ‘10’ argentino.

Según ‘Goyco’, la última vez que estuvo en la Casa Rosada fue hace 30 años cuando celebraron con toda la plantilla de Argentina el subtítulo de la Copa del Mundo de Italia 90, pero regresó en un momento incómodo para despedir a Diego, con el que había estado en el balcón.



“A veces me cuesta porque él era un pedazo de vida, es un pedazo de vida que se te va. Yo no lo podía entender anoche cuando lo veía en el cajón. Era una mentira. Con toda la energía que tenía, con lo que vivió. Perdón”, agregó el ex portero a un medio televisivo en Argentina.

Hay que recordar que Diego fue sepultado el jueves en horas de la tarde en medio de la tristeza y el llanto, no solamente de los argentinos, sino del mundo entero que apreció el buen fútbol que daba el ‘Cebollita’ en cada estadio .