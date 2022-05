"El documento no existe": confirman que el registro civil de Byron Castillo no aparece en Ecuador

Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento del defensor Byron Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que Efe tuvo acceso.

Además, el informe asegura que no puede ser conferido al ser un "expediente inexistente".

El citado informe es uno de los pilares del reclamo judicial que la firma legal "Carlezzo Advogados" le remitió a la FIFA, junto a otras presuntas pruebas, en nombre de la federación chilena de fútbol (ANFP) y en la que se le pide al organismo internacional abrir un expediente disciplinario por falsificación documental, lo que constituye un delito.

"Hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia", alega la firma.

En declaraciones a Efe, Eduardo Carlezzo asegura que "lo que hemos enviado a FIFA se basa en documentaciones bastante claras, documentaciones tanto de las autoridades deportivas como de las autoridades del registro civil de Ecuador".

"Desde el punto de vista del registro civil, el documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador", argumenta.

"Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe?. Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma", subraya.

"También demostró que el certificado (que tiene) Byron Castillo coincide con (los números de registro) del certificado de partida de otra persona, una mujer. Y en tercer lugar se perciben un montón de inconsistencias que hacen que la dirección del registro nacional llegue a la conclusión de que ese documento sería presuntamente falso", destaca.

Carlezzo resalta, asimismo, que este documento clave es, además, una pieza más de un engranaje de documentos concatenados, algunos de los cuales se harán públicos en breve, que confirman que no se trata de un error y que apuntan a una supuesta manipulación que se sostienen en el espacio y en el tiempo.

"Tenemos, por un lado, un Byron que nació en Colombia, cuyo certificado de partida es real, y otro Byron, que nació en Ecuador, los dos con los mismos padres, y el certificado ecuatoriano no existe en ningún otro lado. Cada vez que investigamos más, tenemos claro que hubo una falsificación grotesca en el documento" ecuatoriano, afirma.

El letrado conecta el caso de Castillo con otros casos de presunta manipulación que se han descubierto en el fútbol ecuatoriano y que parten del club Norteamérica, al que perteneció el defensor ahora en las filas del Barcelona de Quito.

"¿Por que Byron Castillo acude a la justicia de una corte de Guayas? Exactamente a raíz de este informe que presentamos ahora que puso una anotación en los registros del jugador en el sentido de que su cedulación estaba bloqueada por contravenencia y era un ciudadano que no tenía identificación civil en Ecuador", recuerda.

FIFA DEBE ABRIR EXPEDIENTE

"Todos los documentos deportivos que tenemos, todo el histórico, y el documento de nacimiento en Colombia deja claro que este Byron Castillo que nació en Ecuador es un fantasma y que el Byron Castillo verdadero nació en Tumaco (Colombia)", insiste.

Al hilo de este argumento, Carlezzo asegura que lo más fácil sería que el propio jugador hiciera una declaración en público, y se pregunta si no es extraño que su madre y la mayor parte de su familia vivan en la citada localidad colombiana.

"Es otra coincidencia. ¿Por que todos viven en Tumaco y nadie vive donde se registró el jugador en Ecuador? Si el jugador sale a público sería muy fácil y se terminaría la polémica", señala.

"Con estas pruebas, y otras pruebas más que hemos enviado a FIFA estoy seguro de que tenemos un caso sólido y esperamos que al correr de los próximos días FIFA abra un expediente disciplinario, le notifique al jugador y a la federación ecuatoriana para que presenten sus argumentos", reveló el abogado.

"Los crímenes son muy graves. Estamos hablando de un crimen, uso de un documento falsificado es un crimen en cualquier país y eso merece una sanción muy dura por parte de FIFA", que debería conllevar la aplicación del artículo 22 del código disciplinario, que en caso de alineación indebida concede la victoria al equipo contrario, concluye.