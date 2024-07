El equipo que tendría Falcao con Millonarios: revelan la titular

Después de una larga espera y numerosas especulaciones, se ha dado a conocer cómo sería la nómina titular de Millonarios para el segundo semestre de 2024, incluyendo a sus más recientes incorporaciones, entre las que destaca la figura de Radamel Falcao García.

En la portería, se confirma a Álvaro Montero como el guardián del arco azul, consolidado como una de las principales garantías bajo los tres palos en el fútbol colombiano. La línea defensiva estaría conformada por Delvin Alfonzo y Danovis Bangero en los laterales, mientras que Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas se encargarían de la zaga central, buscando fortalecer la solidez defensiva.

En el centro del campo, el 'embajador' contaría con una mezcla de experiencia y juventud. El panameño Jovani Welch, quien podría ser presentado en pocos días, y Daniel Giraldo se perfilan como los encargados de la recuperación y la distribución del juego desde la zona central, acompañados por el experimentado y hasta ahora capitán, David Mackalister Silva.

En la línea de tres cuartos, se destacan las presencias de Leonardo Castro y Daniel Cataño, jugadores versátiles y desequilibrantes que pueden generar peligro tanto con asistencias como con goles. La gran incógnita, y la más esperada por los aficionados, es la inclusión de Falcao, quien sería el principal 9 dependiendo la táctica, en la que podría hacer doble trabajo de delantero junto a Leo.

Este once titular refleja la apuesta de Millonarios por combinar experiencia, talento nacional e internacional, y juventud prometedora. Con un esquema táctico equilibrado y adaptado a las características de sus nuevas estrellas, el equipo busca no solo competir de manera efectiva en la Liga BetPlay, sino también reivindicarse con los hinchas que no vivieron un buen primer semestre.

La llegada de Falcao y los demás refuerzos ha renovado las esperanzas en El Campín y ha generado un ambiente de optimismo entre los seguidores del club capitalino, quienes respondieron por todo lo alto en los primeros días de la vente de abonos.