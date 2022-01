"El fútbol moderno no existe": 'Bolillo' Gómez

La Selección Colombia enfrentará este domingo 16 de enero a Honduras en partido amistoso que se disputará en Estados Unidos. El equipo 'catracho' tiene como director técnico al colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien a su llegada a la sede del encuentro dio su impresión sobre el "fútbol moderno".

"El fútbol moderno no existe. Encuentro periodista y les pegunto qué es y no tienen respuesta. La juventud es muy gomosa estudiando mucho y se habla muchas cosas raras y a uno le dan ganas de ver los partidos y veo el partido y no veo lo nuevo que hablan, es lo mismo", dijo en diálogo con Win Sports.

Gómez destacó que entrenadores como Hernán Torres, Alberto Gamero y Rafael Dudamel han obtenido buenos resultados sin acudir a términos extraños.

"Hernán Torre no habla raro y jugó tres finales, Rafael Dudamel quedó campeó, uno de los mejores equipos que jugó fue Millonarios con Alberto Gamero y son técnico que hablan sencillo y simple. Lo que yo quiero es ir al estadio oír a los personajes que hablan y ver qué es lo que hablan, cuando los oigo no los entiendo", afirmó.

Sobre la Selección Colombia, 'Bolillo' se mostró confiado en señalar que va a clasificar al Mundial de Qatar 2022 y la sequía de cinco partidos sin marcar se acabará.

"Son momentos que se viven y que no van a durar. Lo que dicta la selección, su nómina y el fútbol colombiano no es para estar en hacerle cuentas que en cinco partidos no ha hecho goles, los va a meter, van a ir al Mundial y la gente se va a tranquilizar, hay técnico con experiencia, calidad de jugadores. Colombia es de los 3 o 4 equipos mejores de Suramérica".