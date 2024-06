El futuro de JuanFer Quintero se define: Gustavo Costas habló

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero ha causado nuevas dudas con respecto a su futuro profesional, después que se conocieran versiones desde Argentina que aseguraban que no continuaría en Racing, a pesar de tener contrato vigente.

Sin embargo, el director técnico Gustavo Costas despejó todos los rumores al explicar la situación del mediocampista de 31 años.

Costas manifestó su deseo de seguir contando con el colombiano.

"Se va a quedar. Hablo todos los días con él. Desde que me dijeron que era el técnico de Racing llamé a todos los jugadores. Y les dije lo mismo: vengo para ganar. También les dije que mis equipos son intentos, de presionar, que nos íbamos a parar en todos lados de la misma manera. Y yo a los jugadores nunca les voy a mentir: antes de mentirle a un jugador, me voy yo. Gracias a Dios, me dio muchos resultados", dijo Gustavo Costas en diálogo con ESPN.

Por otro lado, el entrenador de la academia señaló que Juan Fernando Quintero ha tenido que superar algunos problemas familiares en las últimas semanas.

"Y a Juanfer también. Iba a venir dos días más tarde, y le dije que lo quería al lado mío en la foto, así que que se viniera. Tiene un problema familiar Juanfer, que no quiero hablar, pero yo pienso que se queda", agregó.

