El mensaje del 'Pibe' Valderrama para Oscar Ruggeri por recuperarse del coronavirus

Uno de los tantos famosos que ha contraído coronavirus es el exfutbolista argentino Oscar Ruggeri, quien fue campeón del mundo con Argentina en 1986 y actualmente ejerce como comentarista deportivo en el programa ’90 minutos de fútbol’ que antes se emitía en Fox Sports y ahora en ESPN.

El reconocido ‘cabezón’ se tuvo que ausentar del programa durante varias semanas tras arrojar positivo y ser aislado en su casa. Ahora él está recuperado y volvió al set de panelistas como todo un ganador y en el programa del lunes 19 de octubre recibió mensajes de diferentes personalidades del fútbol. Una de ellas, Carlos Valderrama.

“’Erda’, viejo Oscar, bacano mi hermano que estés otra vez aquí. Chévere, disfruta así ‘mama gallo’ como siempre… No ‘joda’ mi hermano, te saluda el ‘pibe’ Valderrama con mucho cariño”, señaló en primera medida el exfutbolista de la Selección Colombia muy fiel a su estilo.

“Sabes que te queremos mucho y chévere mi hermano, ahí estamos pendientes. Buena esa mi hermano, un saludo a la familia. Todo bien, todo bien”, cerró.

Ante ese mensaje, Ruggeri reaccionó con una risa y comentó: “Hemos pegado patadas, pero a este le pegué duro”, haciendo referencia a los choques entre Argentina y Colombia de los años 90’s.

Asimismo, hubo mensajes de Fernando Hierro, Ricardo Lavolpe, Gary Lineker y Ricardo Gareca.

Posteriormente, Ruggeri explicó cómo contrajo coronavirus: "Estoy enojado conmigo porque me descuidé. Cada uno tiene que ser responsable de lo suyo y me descuidé ese viernes que salí de acá. ¡15 minutos! Me junté. No me quedó otra. No es que hice una reunión por hacer. Tenía que hacer un Zoom y no sabía hacerlo. Vinieron a explicarme, me saqué el barbijo y chau", contó el ex defensor en ESPN.

"Me asusté. Y eso que yo fui de privilegio, porque estaba en mi casa. Me dijeron que era positivo y que me fuera a casa. No tuve fiebre y me aislé en una habitación. Conté los pasos tantas veces... Todo el tiempo", finalizó el exjugador argentino.