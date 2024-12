Palmeiras definió el futuro de Richard Ríos para 2025

El futbolista colombiano Richard Ríos tuvo una destacada actuación en la temporada 2024 con la camiseta del Palmeiras, en donde se consolidó como habitual titular del director técnico Abel Ferreira.

A pesar de no conquistar el título del Brasileirao, ya que el 'verdao' fue superado por Botafogo, que se quedó con el primer lugar con seis puntos de ventaja, los de Sao Paulo brillaron tanto en el certamen local como en Copa Libertadores.

Luego de terminar la competencia oficial, el entrenador Abel Ferreira habló de los planes que tiene para el 2025, en los que estaría incluido en colombiano Richard Ríos, ya que Palmeiras no ha recibido una oferta que cumpla con las expectativas.

En rueda de prensa, Ferreira aclaró que al 'verdao' no llegarán grandes figuras y prefiere incorporar jugadores que aporten y luchen por un lugar.

"No se esperan grandes fichajes.Cuando hablamos de jugadores famosos, es como decía Telê Santana, a mí me gustan los jugadores de perros flacos, a él le gustaban los perros flacos. ¿Viste cuánto costó Luiz Henrique e Almada? Tenemos que competir de otra manera. Somos el equipo que más invierte en la base. Tenemos que llamar a Vitor (Reis), que hoy se perdió. Jugadores que traerán energía", explicó.

Sin embargo, Ferreira fue claro en señalar que sí se esperan entre cuatro a seis caras nuevas para potenciar el plantel.

"Esto no significa que no podamos buscar jugadores con más madurez. Tenemos que encontrar el equilibrio entre experiencia y juventud – comentó el técnico. Vamos a hacer reformas como todos los años, entrarán cuatro o cinco y saldrán cuatro o cinco. Ha sido así, a veces cambiamos porque los ciclos terminan, a veces necesitamos vender. Hacemos esto todos los años. Presta atención y ese es el secreto. Para que Palmeiras siga compitiendo, no ganando, sino compitiendo y trayendo nuevas energías"; agregó.

¿Qué pasará con Richard Ríos?

Con el colombiano Richard Ríos se espera que continúe en la nómina de Palmeiras, a menos que el 'verdao' reciba una oferta que cumpla con las expectativas para dejar salir al mediocampista.

A pesar de tener una cláusula que llega a los 100 millones de euros, se ha informado que el equipo de Sao Paulo aceptaría una negociación con valores superiores a los 50 millones de euros.

Por lo pronto, Ríos y los demás jugadores de Palmeiras comenzarán el tiempo de vacaciones para retornar a los trabajos en los primeros días de enero, teniendo en cuenta que el Campeonato Paulista tiene programado su inicio el 15 de enero de 2025.