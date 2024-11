"El mercado dirá": Rayo Vallecano ya tomó una decisión con James

James Rodríguez no deja de ser noticia en el fútbol internacional, más después de que se evidenciara que no suma minutos con el Rayo Vallecano por más que muestre buen nivel en la selección Colombia.

Iñigo Pérez, técnico del equipo español, no da una razón real de por qué no tiene minutos James y por eso, aprovecharon para preguntarle al director deportivo, David Cobeño.

En declaraciones dadas este fin de semana, el dirigente inició diciendo: "El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación. Hasta ahora, le pongo una buena nota de momento".

"A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos", añadió.

Y finalmente agregó que "el entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que Raúl y que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a Raúl y James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario".

Esto deja claro que hay posibilidades de que James se vaya en el siguiente mercado en caso de que Pérez no quiera mantenerlo en el equipo, pues como bien dijo el director deportivo, Iñigo será fundamental para escoger el equipo que tendrá para el 2025.