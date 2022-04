El silencio de James tras la muerte de Freddy Rincón

La mayoría de jugadores de la Selección Colombia reaccionaron a la muerte de Freddy Rincón, quien falleció el pasado 13 de abril.

Desde Falcao, pasando por Juan Guillermo Cuadrado, hasta el propio Rafael Santos Borré, jugador que dedicó su gol en memoria del de Buenaventura, recordaron al autor del tanto del empate ante Alemania en Italia 90.

Vea también: El emocionante recibimiento a Freddy Rincón en Buenaventura

Sin embargo, el gran ausente en los homenajes y mensajes de apoyo enviados a la familia de Freddy Rincón, ha sido James Rodríguez, quien hasta el momento no se ha pronunciado por el fallecimiento del histórico jugador de la selección.

James, quien se encuentra en este momento en Arabia Saudita disputando la fase de grupos de la Champions League asiática, no ha publicado mensaje alguno, cosa que ha llamado la atención entre los seguidores del elenco ‘tricolor’.

Cabe decir que Freddy Rincón fue, en su rol de analista del canal Win Sports, crítico del desempeño de varios jugadores de la selección Colombia, incluyendo a James Rodríguez.

"Yo soy muy claro en mis conceptos . Como dicen los brasileños, no me quedó encima del muro para decir las cosas. A mí James me parece un muy buen jugador, pero falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack. Son situaciones en las cuales cada quien tiene su concepto, pero el mío es justamente ese" Freddy Rincón en 2021 hablando de James Rodríguez

Le puede interesar: Freddy Rincón, el gigante con magia y pólvora en los pies

Rincón fue enfático en sus cuestionamientos, toda vez que los resultados no se daban en el equipo cafetero en procura de clasificar al mundial de Qatar, tal cual como al final se dio.

El hijo de Freddy Rincón, quien lleva su mismo nombre, aseguró en las últimas horas que las opiniones y críticas de su padre no tenían como intención dañar la imagen de aquellos de los que hablaba, entre los que estaba James Rodríguez.

“El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, dijo Freddy Stiven Rincón.

Por su parte, en su momento, James contraatacó hacia la figura de Freddy Rincón por las críticas del 'Coloso': "Está un poco más abajo. Rincón ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó, pero eso no me hace daño", dijo el hoy jugador del Al Rayyan a mediados del año pasado en una entrevista con el Youtuber, Daniel Habif,