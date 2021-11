A qué hora inicia Brasil vs Colombia y cómo verlo online GRATIS

El aplastante Brasil puede sellar su clasificación anticipada al Mundial de Qatar-2022 cuando enfrente este jueves a Colombia, ilusionada con que el regreso de James Rodríguez al plantel la reconcilie con el gol.

BRASIL VS COLOMBIA : HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Brasil vs Colombia se puede ver en Caracol TV. En Brasil también lo puede apreciar por Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network, Fox Soccer Plus. Este encuentro entre brasileños y colombianos se puede ver en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Colombia: 7:30 pm

Brasil: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

México: 7:30 pm

España: 1:30 am (viernes 12 noviembre)

Con récords a dos manos pero fútbol discreto, a falta de seis partidos en el clasificatorio, sin incluir el suspendido superclásico con Argentina, la 'Selecao' está a un suspiro de convertirse en el primer equipo sudamericano en asegurarse un cupo en el Mundial.

Una victoria contra los cafeteros en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, con acompañamiento de su 'torcida', desatará festejos mundialistas en los pentacampeones, líderes invictos con 31 puntos tras diez triunfos y una igualdad.

El empate también les basta si Uruguay (quinto, 16 puntos) pierde con Argentina (segunda, 25) el viernes en Montevideo.

Pero si Brasil no gana y los celestes suman, la 'Canarinha' postergará su chance de clasificarse anticipadamente para cuando visite al equipo de Lionel Messi el martes en San Juan, en la última jornada de 2021 del clasificatorio sudamericano.

"Para mí, con el puntaje que tenemos, estamos clasificados a la Copa del Mundo. Ahora estamos en la etapa de preparación específica para los juegos del Mundial", dijo este miércoles el técnico brasileño Tite.

- Último esfuerzo -

Por historia, la mano es favorable a Brasil, que nunca ha perdido un juego de la eliminatoria en casa. Pero el presente permite que los colombianos se entusiasmen con arañar unidades.

La tricolor de Reinaldo Rueda puso fin a las nueve victorias consecutivas del 'scratch' en este premundial con un 0-0 en Barranquilla en octubre.

El traspié sacudió a los brasileños, que tomaron venganza contra Uruguay (4-1) en Manaos en una exhibición de 'jogo bonito' del muchas veces cuestionado Neymar.

Con ese recuerdo vivo, Tite apunta a silenciar las críticas de aquellos que esperan un combinado más generoso con la pelota.

"Colombia es un equipo que juega muy fuerte y cada partido contra ellos fue muy disputado", dijo el volante Lucas Paquetá, quien de a poco afianza una sociedad creativa con 'Ney'.

Sin los jugadores del Brasileirao ni Firmino ni Richarlison, pero con Casemiro de vuelta y un presente promisorio de los movedizos Raphinha, Antony y Vinicius Jr, la 'Seleção' tiene cartas para anotarse una carambola.

- James en duda -

Con un triunfo, los de Tite no solo reservan lugar en Catar, sino que además podrían sacar a Colombia (cuarta, 16 puntos) de la zona de clasificación directa.

Aunque James puede enfundarse de nuevo la tricolor, tras un año marginado por lesiones y críticas al entrenador, y esfumar los fantasmas de la sequía goleadora -tres 0-0 en octubre-, los cafeteros tienen varias bajas sensibles.

El goleador histórico Radamel Falcao García se lesionó, al igual que los defensores Yerry Mina, Carlos Cuesta, Óscar Murillo y Stefan Medina, y el volante Mateus Uribe.

El mismo James, apenas retomando ritmo en su nuevo club, el Al-Rayyan catarí, está con dolencias musculares y en las costillas, por lo que su presencia en la titular no es segura, según Rueda.

El técnico deberá ingeniárselas para remendar la zaga ante el ataque más letal del clasificatorio (26 goles en once juegos) y cuidar a la docena de jugadores que de ser amonestados se perderían el partido contra Paraguay (octavo, 12) el martes en Barranquilla.

"Para sacar un buen resultado debemos anotar, es lo que se buscará mañana. Todo es posible, dar ese golpe de autoridad, buscar esos tres puntos. Necesitamos consolidar nuestra posición en la clasificación", señaló.

Colombia confía en que, de darse, el retorno del '10' ilumine a una selección que suma pero no enamora.