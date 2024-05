Desempolvan video de Richard Ríos cuando jugaba futsal y no lo conocía nadie

Hoy por hoy Richard Ríos es una figura indiscutible de la Selección Colombia y con toda seguridad estará en la lista de 26 convocados del técnico Néstor Lorenzo para afrontar la Copa América en Estados Unidos a partir del 20 de junio. Sin embargo, muchos desconocen la impactante historia de vida de este talentoso volante.

Le puede interesar: Selección Colombia: goleador al nivel de Cristiano y es 'ignorado'

Precisamente, en los últimos días ha resurgido un video de Richard Ríos Montoya jugando futsal en sus años de juventud, cuando aún era un desconocido. Hoy, Ríos, nacido en Vegachí, Antioquia, el 2 de junio de 2000, es un destacado centrocampista del Palmeiras en el Campeonato Brasileño de Serie A.

Su historia de vida es un testimonio de perseverancia y talento, que comienza en las humildes calles de su ciudad natal y culmina con su consagración en el fútbol profesional.

Desde pequeño, Richard Ríos mostró un amor inquebrantable por el fútbol, jugando en las calles de su barrio junto a amigos. En un entorno donde "a los jóvenes no se les dan muchas oportunidades", el fútbol se convirtió en su vía de escape y esperanza. "Creer siempre significa no perder la esperanza y mantenernos enfocados en nuestros objetivos, a pesar de las circunstancias adversas", comentó Ríos en entrevista con Conmebol, reflexionando sobre su trayectoria.

Los primeros pasos en Futsal

Los inicios de Ríos en el fútbol de campo no fueron sencillos, lo que lo llevó a probar suerte en el futsal. Aquí, su talento floreció, y a los 16 años ya era un jugador profesional, integrando selecciones juveniles de Colombia y eventualmente la selección adulta. "Lamentablemente las cosas no me salieron bien al principio en el fútbol de campo. Luego pasé al futsal, me fue mejor y a los 16 años me convertí en jugador profesional", recordó Ríos.

En 2018, participó con la selección colombiana en la CONMEBOL Sub-20 de Futsal en Brasil, una experiencia que resultó ser un punto de inflexión. "Con la selección fue una experiencia única, siempre es bueno representar al país. Venir a Brasil para el campeonato Sudamericano fue una gran experiencia", relató sobre su participación. Su destacada actuación atrajo la atención de ojeadores brasileños, quienes le ofrecieron la oportunidad de probar suerte en el fútbol de campo.

Ríos no dudó en aceptar la oferta y se trasladó a Brasil, ingresando a las inferiores del Flamengo. Debutó en septiembre de 2020, pero no logró consolidarse en el primer equipo y fue cedido al Mazatlán de México. Su estancia en el club mexicano fue corta y amarga, marcada por una grave lesión. "En México tuve la desgracia de tener una lesión, la rotura del ligamento cruzado y otras lesiones que comprometieron mi rodilla. Estuve siete meses fuera de las canchas, fue un momento muy complicado", explicó Ríos.

Esta lesión representó el mayor desafío de su joven carrera, pero también fue un periodo de crecimiento personal. "Tuve el apoyo de mi familia, del club y de mis compañeros. Me hizo madurar más. En ese momento pensé en volver más fuerte y seguir con mi carrera", añadió, mostrando la resiliencia que lo caracteriza.

Recuperado de su lesión, Ríos regresó a Brasil. Aunque Flamengo no contó con él, encontró su oportunidad en Guaraní, de la segunda división, donde su rendimiento captó la atención del Palmeiras. "Es muy gratificante para mí, para mi familia y amigos, que equipos tan grandes se hayan fijado en mí", señaló Ríos, reconociendo el apoyo de quienes lo rodean.

Con Palmeiras, Ríos vivió una temporada de ensueño, coronándose campeón del Brasileirão en 2023. Disputó 37 partidos en la temporada, además de participar en la CONMEBOL Libertadores y la Copa do Brasil. "Salir del país no es fácil para nadie. Para mí, estar en un club tan grande como Palmeiras es un honor", afirmó.

La carrera de Ríos sigue en ascenso, y sus objetivos son claros: ganar la CONMEBOL Libertadores y representar a Colombia en un Mundial. "Para nosotros, los sudamericanos, la CONMEBOL Libertadores es algo muy grande. Jugar este torneo siempre será importante", comentó sobre sus aspiraciones continentales. En cuanto al Mundial, Ríos tiene claro su deseo de emular a los grandes del fútbol colombiano. "Jugar un Mundial es un sueño que pretendo cumplir. Dios me permita lograrlo", expresó con esperanza.

Le puede interesar: Selección Colombia: Dos indiscutidos que se quedarían sin Copa América

El resurgimiento del video de Richard Ríos jugando futsal es un recordatorio conmovedor de sus humildes comienzos y del talento innato que siempre ha poseído. En el video, ya se vislumbraban las habilidades que más tarde lo llevarían a la élite del fútbol profesional. "Mi carrera la definiría como 'resiliencia'. Estuve en el fútbol, no funcionó, fui al futsal, tuve una lesión, salí joven del país sin mi familia. Hay que ser muy fuerte para eso", reflexionó Ríos, subrayando la tenacidad que ha guiado su camino.

Hoy, Richard Ríos es un símbolo de perseverancia y éxito, demostrando que, con fe y trabajo duro, los sueños pueden hacerse realidad.

Los videos de Richard Ríos jugando Futsal