Advierten que se viene un problema en la Selección: "No sé si James vaya a aguantar ser suplente"

James Rodríguez, sea suplente o titular, siempre será tema para la Selección Colombia. Ante Venezuela no fue la excepción y por supuesto, la incertidumbre quedó sobre la mesa, teniendo en cuenta lo que viene, el rendimiento que mostró el jugador en el debut en las Eliminatorias y las decisiones que pueda tomar el entrenador Néstor Lorenzo.

Al respecto habló Carlos Antonio Vélez, en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2, poniendo de manifiesto el poco aporte del volante ofensivo del Sao Paulo en el encuentro que se disputó en Barranquilla este jueves y que dejó vencedor a Colombia.

“La verdad, muy poquito, muy pobre... Entró sobre el remate del partido… lo vi caderón otra vez”, resaltó el director de Planeta Fútbol este viernes 8 de septiembre, apelando a la data: “solamente hizo un pase formidable al vació, por derecha, creo que a Jhon Durán, y ya. No pudo tirar a puerta, se veía con grandes dificultades, perdió los duelos”.

Posteriormente, Carlos Antonio sembró las dudas acerca de cuál será la actitud de Rodríguez si el técnico Néstor Lorenzo le sigue dejando en un rol secundario, hablando de la titularidad para los partidos venideros en las Eliminatorias al mundial de 2026.

“No sé si James vaya a aguantar, ser suplente y entrar en los remates de partido porque él no está acostumbrado a eso. Y lo malo es que no se le puede poner de entrada. Él va a terminar, solito, saliendo de la Selección… respetándole su pasado, lo que fue bueno y lo que no fue bueno. Con James ya dudé anoche, y este viene siendo el intrascendente que habíamos tenido en los últimos partidos”, resaltó Vélez en Palabras Mayores.