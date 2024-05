Fin en São Paulo: destaparon el nuevo destino que tendría James

Desde hace algunos días se dio a conocer que hay muchas posibilidades de que James Rodríguez deje a São Paulo, más al ver que ahora no es tenido en cuenta por el nuevo técnico Luis Zubeldía.

Así las cosas, el jugador colombiano estaría analizando la posibilidad de ir a otro club y poder continuar con su carrera para mantener un alto ritmo de competencia, pues eso es importante si quiere ir a la Copa América con la selección Colombia.

Aunque todavía no es confirmado si se irá de Brasil, en las últimas horas revivieron unas declaraciones de James tiempo atrás, donde dio a conocer la liga donde le gustaría jugar, por lo que hay posibilidades de que este sea su próximo destino.

"No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, fue lo que dijo Rodríguez a través de una transmisión en Twitch.

Después continuó aclarando mejor sus planes: "La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien".

Con el panorama claro, y teniendo en cuenta que la Copa América de este año se jugará en Estados Unidos, muchos apuntan a que este podría ser el destino del colombiano, que seguramente estará con la selección en este importante torneo continental.