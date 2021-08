Andrés Felipe Román y jugar Eliminatorias: "Uno viene con esa posibilidad"

De cara a los partidos de las Eliminatorias sudamericanas que se desarrollarán en el mes de septiembre, el cuerpo técnico de la Selección Colombia decidió hacer un morfociclo con futbolistas de la liga local. Al respecto, Andrés Felipe Román, jugador de Millonarios, habló en rueda de prensa sobre su nuevo llamado.

Puede ver: Baja de última hora en el morfociclo: Selección Colombia ya anunció el reemplazo

El lateral espera demostrar todas sus mejores condiciones para así ser convocado para los juegos de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

"Siempre estar acá es importante, es mérito y prestigio. Muy contento de tener esta convocatoria", aseguró el jugador, que no olvida todo lo complicado que le tocó vivir tras no darse su transferencia a Boca Juniors. "Después de lo vivido, me he vuelto más fuerte", aseguró.

Respecto a la opción de estar en un partido oficial en septiembre, Román se ilusiona. "Siempre que uno viene acá está la posibilidad latente de ser convocado para un partido de Eliminatorias", indicó.

Felipe Román quiere aportar en salida, tener más llegada por la banda y ser fuerte en marca, estas son las características que quiere ejercer.

También el jugador del 'Embajador' se sinceró tras lo que vivido al inicio de año en los temas de salud, donde tuvo que apartarse unos meses mientras se realizaba todos los exámenes. Sin embargo, ahora retomó la actividad y volvió a la titular del 'albiazul'.

"Ha costado un poco retomar, pero siempre con la mentalidad positiva. El ritmo lo he venido tomando y se ha podido evidenciar de la mejor manera", puntualizó.

Lea también: Inicia morfociclo de la Selección Colombia en Bogotá; todas las novedades

Por último, el defensor resaltó que gracias a la ayuda del técnico Alberto Gamero ha logrado regresar a un nivel de competencia positivo.

"Siempre la confianza del profesor [Gamero] ha estado. Ha sido bueno conmigo, me ha dado tranquilidad. Quiero validarlo en cancha, que es lo importante", concluyó.