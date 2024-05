Gio Moreno no se guardó nada contra Nacional: “ya vieron el resultado”

Atlético Nacional volvió a fracasar en la Liga BetPlay 2024-I. La eliminación se dio por una serie de aspectos que condicionaron, tanto a directivos, jugadores, cuerpo técnico y que generaron la explosión de hinchas en contra de Jhon Jairo Bodmer, primer estratega en esta presente competencia. Con Pablo Repetto, pese a que se vio la ilusión, los malos resultados acabaron con el sueño.

La realidad en Atlético Nacional es que importa más fichar jugadores jóvenes que veteranos, esperando que, o la cantera, o los refuerzos juveniles aporten para salvar la papeleta de la institución. El club se quedará sin un líder tras la salida de Jefferson Duque. Emilio Aristizábal ha sido blindado por Pablo Repetto como uno de los elegidos en la zona ofensiva, pero, por más del legado que tiene Emilio, no será la solución a corto plazo.

Con el paso del tiempo, Nacional cambió de chip y de apuesta. Giovanni Moreno, quien salió tras quedar campeón en 2022 volvió a tocar el tema del elenco verdolaga, criticando fuertemente la mentalidad que tienen hoy por hoy. Los antioqueños buscan volver a ser protagonistas, pero, lo que queda claro es que los resultados se han visto reflejados en fracasos por la cantidad de canteranos dentro de la nómina titular.

En diálogo con Telemedellín, Giovanni Moreno sentenció, “antes tenías que tener un nombre para jugar en Atlético Nacional. El club hizo otra apuesta a que los jóvenes lo pueden sacar adelante. Y ya vieron cómo fue el resultado”, inició el exfutbolista, que espera regresar al balompié colombiano.

Posteriormente, señaló que es algo inédito en la exitosa historia del club antioqueño, “uno como dicen por ahí aprende es con los golpes. Nacional nunca había hecho esto en la historia. No recuerdo yo que Nacional jugara partidos con nueve titulares de la cantera. No sé si estoy equivocado, pero no lo recuerdo. Siempre era uno o dos, iban entrando y se ganaban el puesto”.

De la mano con las críticas al plan de Nacional en la actualidad, afirmó que, si se va a apostar por la cantera, hay que poner jugadores experimentados acompañándolos, “ese era Nacional y así se formó el equipo más grande, así obtuvo los títulos que tiene. Ahora el negocio son los pelados y está bien, no tengo nada en contra de los pelados porque todos pasábamos por ahí. Pero cuando fuimos pelados, estábamos al lado de jugadores de mucha experiencia”.