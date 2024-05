Giovanni Moreno regresaría al FPC: le puso condición a un club y técnico

Desde que Giovanni Moreno salió de Atlético Nacional quedando campeón, su futuro dio un giro con respecto a los planes que el talentoso mediocampista tenía. Pues, todavía tenía la ilusión de seguir vestido de verdolaga, pero los directivos no pensaron lo mismo. Gio habló fuerte y claro en la rueda de prensa del título, señalando que Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera era el técnico que menos dinero ganaba.

Exigiendo el respeto que se merecía Hernán Darío Herrera, días posteriores, Giovanni Moreno fue cesado del club. Se habló de la posibilidad de reforzar a Santa Fe o acabar su trayectoria deportiva en Envigado, club que lo vio nacer como profesional. Sin embargo, el futuro lo llevó a ponerse la camisa del Atlético Parceros, equipo de James Rodríguez en la Kings League de las Américas.

Pero, Giovanni Moreno no ve en la Kings League su final del fútbol, dado que, sueña con regresar al Fútbol Profesional Colombiano para culminar su carrera deportiva en el Envigado. Así lo reveló en exclusiva con Telemedellín en donde condicionó al club y a un director técnico para poder volver a las canchas en su país.

Cuando el ‘Arriero’ firmó con Once Caldas, Giovanni Moreno tuvo una conversación con él. “Yo hablé con Hernán, me dijo que si lo podía acompañar un semestre por lo menos. Le decía que la realidad es que yo quería estar en Medellín, estar en casa y le dije, ‘salga campeón allá (Once Caldas) para que se venga a Envigado, y hablamos’”, sentenció el ex Selección Colombia.

Además, afirmó que es posible, dado que no es casualidad todo lo que sucede alrededor de Hernán Herrera, “Nacional llevaba cinco años sin ser campeón. Llegó Hernán y lo saca campeón. Ahora llega a Once Caldas y lo clasificó a finales. No es coincidencia, eso no es suerte”.

Envigado lo sabe, el ‘Arriero’ también ya conoce el plan de Giovanni Moreno para volver al balompié colombiano. Herrera ya lo quiso en Once Caldas, y seguramente, volverá a confiar en Gio en el club en el que esté. Pero, para volver compartir equipo, todo parece indicar que sería en la escuadra naranja.