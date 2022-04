Arturo Reyes, dirigir a Colombia y lo que podría pasar con Daniel Ruiz

En los últimos días, el tema de la Selección Colombia se ha convertido en tendencia, luego de conocerse la salida del entrenador Reinaldo Rueda tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022.

Mucho se ha dicho sobre los posibles reemplazos que llegarían al banquillo técnico de la ‘tricolor’ en los próximos meses, por lo que son varios nombres que aparecen para ser el nuevo estratega de la selección.

Uno de ellos ha sido el de Arturo Reyes, quien ya sabe lo que es dirigir a Colombia, pues ha sido técnico de las categorías menores e incluso tuvo su paso por la ‘tricolor’ de mayores, por lo cual, en una reciente entrevista se expresó de ello.

En primer lugar, en DirecTv Sports en el programa ‘De fútbol se habla así’, Reyes dijo que "dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha FIFA estemos encaminados en algún proyecto deportivo".

Asimismo, el timonel agregó que decía algo que “no debería decir”, pero “he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todas las edades desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo”.

No obstante, Reyes la tiene clara, ya que “no me toca a mí decidir, pero también estoy esperando que se resuelva una posibilidad que se puede abrir y que me entusiasma... A mí me parecer dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades, pero en selección sinceramente es muy fácil", aclaró.

Precisamente, el técnico dijo que Daniel Ruiz, el actual mediocampista de Millonarios y a quien dirigió en la Selección Colombia-Sub-20 “es un jugador que tiene un fútbol alegre y está en pleno crecimiento, no tiene techo, y está siendo bien dirigido. Lo tiene todo para ser importante en la mayores, no tengo duda que en poco tiempo lo vamos a tener en el fútbol internacional".