Asprilla se calentó por críticas a Rueda y de una le respondieron: "Con ganas no alcanza"

El empate de la Selección Colombia ante Paraguay dejó molesto a varios de los seguidores de la ‘tricolor’. El exfutbolista y ahora panelista Faustino ‘El Tino’ Asprilla resaltó el partido que hizo James Rodríguez, quien regresó tras varios encuentros sin portar la ‘tricolor’: “James lo que hizo hoy fue de líder. No está bien físicamente bien, pero hoy dio más de lo que la gente estaba esperando”.

Ante esas declaraciones, el periodista Andrés Marocco le contestó que “con ganas no alcanza maestro, hay que poner fútbol porque sin eso no se puede”. Segundos después, el comunicador le dijo al ‘Tino’ que “Colombia no puso contra los palos a Paraguay, solamente remató dos veces”, como se quiso ver.

Le puede interesar: "Muchas cosas por corregir": James no se escondió luego del empate ante Paraguay

“Colombia no mereció ganar el partido ante Paraguay, no hizo un buen partido ofensivamente”, fueron las palabras del periodista en el programa de ESPN, ‘EquipoF’. Asimismo, Asprilla le respondió en seguida que “la selección intentó por todos los medios porque en el fútbol hay que intentar”, pero la falta de definición le jugó una mala pasada al cuadro ‘cafetero’.

“Colombia es un equipo que viene en dificultad, es que no fue solo este partido”, señaló Asprilla. Sin embargo, la polémica entre ambos siguió, ya que Marocco indicó que fue un “partido horrible” ante el combinado paraguayo.

Vea también: El último gol de Colombia está en VHS: los memes tras empate ante Paraguay