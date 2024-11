Beccacece le quita la presión a Ecuador: "no compramos el mensaje"

Sin duda, la selección de Ecuador es una de las principales interesadas en sumar de a tres en esta doble fecha de Eliminatorias, pues el equipo de Sebastián Beccacece quiere recuperar puntaje perdido tras su seguidilla de empates.

Precisamente, el equipo tricolor se prepara para enfrentar a Bolivia en casa y el mismo entrenador de los ecuatorianos, se atrevió a hablar sobre el momento que vive el equipo, además de desconfiar de un mal nivel de los visitantes.

Lea también: Pékerman no se guardó nada contra Colombia tras su salida: "dio paso atrás"

"No compramos el mensaje que llega desde Bolivia, es muy difícil que me encuentren relajado y a mis jugadores les he pedido que salgan a jugar como si fuera este el último partido de sus vidas", dio a conocer.

Además, Beccacece resaltó la alta preparación que ha tenido el equipo boliviano de cara a esta doble fecha del mes de noviembre en donde Ecuador también se enfrentarán a Colombia.

"La realidad es que Bolivia se ha preparado desde el 30 de octubre para este partido, por lo que es imposible que mi equipo esté relajado a sabiendas que ellos se han preparado con mucho tiempo y nosotros poco. Pero nos estamos preparando para la victoria", reveló el mandamás.

Le puede interesar: ¿Cuánto paga la victoria de Colombia ante Uruguay en Eliminatorias?

Como si fuera poco, el entrenador con pasado en Racing e Independiente pidió aclarar el respeto que ha manejado el equipo con el rival y recalcó su deseo de clasificar al Mundial 2026.

"Salimos con respeto a jugar contra cualquiera y sin temerle a nadie, todo con mucho respeto".

"Yo deseo que Ecuador esté en el Mundial, después tengo mucho respeto de todos los otros países, es verdad que soy argentino, pero mi afán, mi deseo y mi trabajo es para que Ecuador vaya al Mundial", concluyó ante los medios de comunicación.