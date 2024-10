Beccacece no se guardó nada y advirtió a Colombia: "Ojo con el éxito”

Queda apenas una semana para que regresen las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas y para que Ecuador vuelva a buscar una nueva victoria que los acerque a la parte alta. Los dirigidos por Sebastián Beccacece son cuartos a cuatro unidades de Uruguay en el podio.

Para esta convocatoria, Sebastián Beccacece no tuvo en cuenta al goleador, Leonardo Campana, que, pese a los goles que ha marcado en el Inter Miami como máximo artillero, no ha logrado calar en el combinado nacional. El entrenador argentino quiere conseguir su segunda victoria ante Paraguay y Uruguay de local y de visitante respectivamente.

Sebastián Beccacece no se guardó nada en su respectiva convocatoria con varios jugadores que tuvo en cuenta para el mes de septiembre, y, ante las dudas que había con el futuro de Enner Valencia, no dudó en citarlo, aunque no ha contado con tanta regularidad en el Inter de Porto Alegre.

Enner Valencia fue el único goleador hasta la fecha con Sebastián Beccacece, y espera volver a vulnerar las redes en la Eliminatoria. En la rueda de prensa previa a la convocatoria, el entrenador argentino tiró unas declaraciones retadoras para su similar de Colombia.

SEBASTIÁN BECCACECE PUSO COMO EJEMPLO A COLOMBIA EN SUDAMÉRICA

Aunque elogió a todo su plantel, no dudó en revelar las cosas que necesita Ecuador para inmiscuirse como una de las mejores selecciones del continente. Además, lanzó mensaje para la Selección Colombia, “Ecuador tiene la mejor camada de futbolistas de su historia, pero no está al nivel de Brasil o Argentina. Estamos tratando de acercarnos a Uruguay y Colombia, que también tiene mayor número de futbolistas en la élite”.

A Colombia la puso como un ejemplo y es a donde quieren llegar inicialmente, pero no dudó en tirar una declaración polémica, pidiendo calma, dado que, en otros países, la paciencia carece por parte de los medios y de los seguidores de las selecciones.

Mantener la esencia es lo clave, “yo creo que hoy Ecuador está en condiciones de intentar arrimarse a ese espacio de Uruguay y Colombia, pero lo tiene que hacer desde un lugar de humildad y de comprensión social y periodística. Ojo con el éxito prematuro. Ese es el mensaje para la gente. Nosotros tenemos clarísimo que tenemos buenos futbolistas y que tenemos una buena oportunidad, pero tenemos que generar un clima social que acompañe a eso”.