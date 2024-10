Beccacece sufre 'rechazo' en Ecuador: jugador se rebeló en convocatoria

Quedan apenas días para que las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas regresen en el mes de octubre. Ecuador deberá medirse a Paraguay en condición de local y Uruguay de visitante. Dos pruebas que serán difíciles por el buen momento de Gustavo Alfaro con el seleccionado guaraní y un mar de dudas en el elenco de Marcelo Bielsa, pero que seguramente tendrá su grado de dificultad.

Con Sebastián Beccacece en el mando de Ecuador, poco a poco se han revelado varios aspectos que incomodan a jugadores y cuerpo técnico, que, justamente, explotan a tan solo horas para el primer partido. La semana pasada antes de que el entrenador argentino revelara oficialmente los convocados, se destapó un posible problema interno con Leonardo Campana porque presuntamente, “cae mal”.

Sin embargo, cerraron dudas con el delantero y lo convocaron tras convertirse en el goleador histórico del Inter Miami superando a Gonzalo Higuaín. Posteriormente, se habló de vetos con Alexander Domínguez y Pedro Ortiz, guardametas de Liga de Quito y Emelec. Luego, el lunes 7 de octubre, llegó la dura sanción de la FIFA por actos homófobos entre las dos aficiones.

El Estadio Rodrigo Paz Delgado contará con una reducción del 15% en el recinto deportivo por la sanción que le impuso el ente. Así, Ecuador afrontará el partido ante Paraguay, pero a esto se le suma otro grandísimo problema interno por un jugador que no habría aceptado la convocatoria.

FIGURA ECUATORIANA SE HABRÍA REBELADO Y NO ACEPTÓ CONVOCATORIA

Entre las dudas que tenía Sebastián Beccacece con Enner Valencia, Jhegson Méndez, entre otros, aparecía el nombre de Carlos Gruezo. El volante de marca habría tomado la decisión de no seguir en el seleccionado ecuatoriano para las siguientes llamadas.

De acuerdo con el periodista Jorge Villacís, el mismo Carlos Gruezo habría rechazado una posible convocatoria para esta Fecha FIFA con Ecuador. Todavía no se saben las circunstancias o el porqué del rotundo no. Villacís mencionó que, “el jugador habría manifestado a su entorno sus ganas de no seguir más en la Selección”. Durante los últimos días, Ecuador ha sumado un cúmulo de malas noticias y perder a un referente como Carlos Gruezo impacta fuertemente.