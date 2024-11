Bielsa vuelve a encender alarmas de su salida de Uruguay: "Es muy difícil"

La Selección de Uruguay se encuentra en un momento deportivo bueno tras el triunfo ante Colombia y empatar con Brasil. Sin embargo, desde hace varias semanas Marcelo Bielsa y los jugadores no han vivido el ambiente más ameno por los cruces de declaraciones en la interna

Para el técnico, las declaraciones de Luis Suárez fueron una sorpresa. En su primera reacción sobre el tema, el DT apuntó que sentía que el jugador había hecho un buen papel en el equipo y que no podía decir nada más que eso. A la par, varios jugadores salieron a respaldar al entrenador, mientras que otra parte cuestionó sus métodos y formas para tratar la interna del grupo.

Posteriormente, fue Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien volvió a poner el tema sobre la mesa atacando al entrenador. Luego de que la crisis se calmó, parece que el argentino ya tendría una decisión clara sobre lo que será su futuro en la celeste.

Al ser consultado en la rueda de prensa posterior al partido contra Brasil. El entrenador volvió a sentar su postura sobre las versiones que habla de su marcha de la celeste. Para el DT, está claro que hay cosas fuera de su manejo y que no puede tenerlas bajo control.

“Una pregunta como la que me hace obviamente no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro, me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso", comenzó el entrenador sobre su continuidad y remarcó: "Los entrenadores no dicen, voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan".

"Me pide una respuesta a situaciones hipotéticas, ya es muy difícil hablar de la realidad, imagínese si me voy a referir públicamente a estas situaciones”

Sumado a ello, el DT confesó que si se planteó la posibilidad de irse, tras lo vivido con Luis Suárez: “Sería necio que dijera lo contrario. Cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé, queda afectada su autoridad”.

Finalmente, el entrenador remarcó que las selecciones viven por muchos altibajos y por ello, dos partidos no pueden definir su trabajo: "La valoración de mi trabajo la comunico cada vez que jugamos. Hay segmentos mejores, peores, altibajos. La Copa América fue muy positiva desde mi punto de vista, la primera parte de la Eliminatoria fue muy positiva y este ciclo de seis partidos tienen dos versiones: las de Perú y Venezuela son pálidas, el partido con Paraguay no se acerca a nuestro juego y el segundo tiempo con Ecuador tampoco. El partido con Colombia es valioso y el partido de hoy ante Brasil también".

Por ahora, Uruguay se alista para los partidos de la Eliminatoria en el mes de marzo de 2025. Allí, el elenco charrúa será rival de la Argentina de Messi y Bolivia, en el Alto.