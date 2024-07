Bielsa vive dolor de cabeza para Eliminatorias: ya se hizo oficial

La selección de Uruguay pasó la página después de afrontar la Copa América 2024 y hacerse con el podio en la tercera posición de la competencia, gracias a la victoria en la tanda de penaltis ante su similar de Canadá. Marcelo Bielsa sufrió bastante cuando tenían el rótulo de una de las selecciones candidatas a quedarse con el título continental.

No obstante, llegaron a las semifinales y no pudieron vencer a Colombia que los superó por la mínima diferencia. Pero, el verdadero problema de la revolucionada Copa América de Marcelo Bielsa y de Uruguay fue nada más y nada menos que la dura baja de Ronald Araújo, uno de los referentes de la selección charrúa que no pudo culminar el certamen cuando salió lesionado contra Brasil en cuartos de final.

Sobre los primeros 33 minutos del encuentro, Ronald Araújo sufrió un fuerte dolor tras un esfuerzo y quedó tendido en el suelo. Asistido por el cuerpo médico de la selección, tuvo que pedir cambio. En su lugar, entró José María Giménez, que se quedó con la posición en los siguientes partidos disputados.

Infortunadamente para las pretensiones de Marcelo Bielsa y del FC Barcelona bajo la dirección técnica de Hansi Flick, Ronald Araújo será una baja sensible para los objetivos de ambos equipos. Por el lado de la selección de Uruguay, se vienen las Eliminatorias en el mes de septiembre, mientras que, con los blaugranas, debería encarar LaLiga y la Champions League en lo que resta del año.

PRIMER PARTE MÉDICO DE RONALD ARAÚJO: ¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ?

Al regresar a Barcelona, examinaron esa lesión de Ronald Araújo para tratarla con los médicos del club catalán. Se descartó un desgarro, pero la situación fue mucho peor. Se confirmó que el golpe se dio en el posterior del muslo de la pierna derecha del central. De esa manera, en una zona sensible, obligaría a que Ronald tenga que pasar por el quirófano para ser tratado.

En el comunicado del Barcelona, mencionan que, “las pruebas realizadas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper han mostrado que el jugador del primer equipo Ronald Araújo sufre una lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho. En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico a cargo del doctor Lasse Lempainen, bajo la supervisión de los servicios médicos del Club, en Turku (Finlandia). Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico”.

La gravedad de la lesión podría sacar al zaguero charrúa entre cuatro y seis meses. Se perderá lo que resta del año, y por esta razón, no podrá estar en los seis partidos que tiene Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Los uruguayos enfrentarán a Paraguay y Venezuela en septiembre. Perú y Ecuador en octubre y a Colombia y Brasil en el mes de noviembre. Seis juegos cruciales para los charrúas que buscan el liderato de la clasificación.