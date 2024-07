Marcelo Bielsa sigue en la misma línea: "Todo lo que dije es cierto"

Uruguay sufrió bastante durante los 90 minutos reglamentarios ante Canadá en la definición del tercer y cuarto puesto de la Copa América 2024. La eliminación ante su similar de Colombia pegó fuerte para una selección celeste que tenía el rótulo de ser una de las favoritas para ganar el título. Las peleas de Darwin Núñez, José María Giménez, entre otros jugadores uruguayos ante hinchas colombianos dieron de qué hablar.

En la rueda de prensa previa al partido ante Canadá, Marcelo Bielsa simplemente estalló en la conferencia por las constantes preguntas sobre las posibles sanciones que le podían caer a sus dirigidos por parte de la CONMEBOL. El ‘Loco’ indicó que el ente es quien debe pedirles disculpas a los uruguayos que entraron en la trifulca para defender a sus familiares que estaban en la tribuna donde se originó la pelea.

Vea también: Bielsa no tuvo compasión con organizadores de Copa América: reveló irregularidades

Además, desenmascaró las mentiras que hay que decir a lo largo de la Copa América para no exponerse a las sanciones. Fue de frente contra la CONMEBOL por la manera cómo tenían a cada jugador y cuerpo técnico dominados sin poder mencionar nada en contra de estadios, sedes de entrenamiento y otras situaciones. De hecho, Lionel Scaloni ya había sido advertido.

MARCELO BIELSA, SU CONTINUIDAD Y LA POLÉMICA RUEDA DE PRENSA

Nuevamente, Marcelo Bielsa estuvo en rueda de prensa después de sus calientes y explosivas declaraciones del viernes 12 de julio. Analizó rápidamente el partido, “el trámite tuvo altibajos. Las ocasiones generadas por un equipo y otro fueron similares, pero lo concreto es que nosotros no jugamos bien. Respecto del tercer puesto, creo que Uruguay es uno de los tres mejores equipos de la competencia. El torneo involucra Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, estar dentro de los tres primeros merecidamente, es una ubicación que permite ser optimistas”.

A Marcelo Bielsa le queda año y medio de contrato con la selección de Uruguay. Claramente, su buena Copa América, pese a no conseguir el título será un aliciente para que siga. Al ‘Loco’ le preguntaron sobre su continuidad, y se exaltó un poco, “la verdad, directamente no las respondo porque ignoro el origen de porqué usted hace la pregunta”.

Le puede interesar: Bielsa estalló en rueda de prensa y la tuvieron que acabar: se pudrió todo

Por último, sobre sus acaloradas declaraciones el viernes, sentenció que no le preocupa lo que se habla de él y la repercusión de lo que él dice. “Cuando uno tiene esa presencia pública termina intoxicándose de sí mismo. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. La conferencia me mostró exaltado, el que se exalta pierde parte de la razón. Revisé mentalmente todo lo que dije y cada una de las cosas que dije son ciertas”, sentenció el entrenador argentino.