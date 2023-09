La selección de Bolivia anunció que jugará con "una intensidad que no se ha visto" para enfrentarse este martes a Argentina, que llegó al país con su capitán y máxima figura, Lionel Messi, aunque todavía no se ha decidido si jugará desde el inicio del partido.



Bolivianos y argentinos tienen previsto para esta jornada un último entrenamiento antes del duelo de la fase de clasificación suramericana al Mundial 2026, en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, que estará a tope.



"Vamos a tratar de imponer nuestro juego y jugar con una intensidad que no se ha visto en la selección, tratar que no se sientan cómodos", dijo el portero de la Verde Guillermo Viscarra.



Está previsto que el entrenador de Bolivia, el argentino Gustavo Costas, realice algunos ajustes en la formación inicial principalmente en el ataque y el medio campo.



Por el gol que anotó ante Brasil, el delantero Víctor Abrego se perfila como el candidato a acompañar en la ofensiva a Marcelo Martins, su goleador histórico.



En los entrenamientos del fin de semana se observó el trabajo de José Sagredo, quien, después de superar una lesión, podría ser parte de la línea defensiva junto a Adrián Jusino y Jairo Quinteros.

Siga Bolivia vs Argentina EN VIVO: hora y canal para las Eliminatorias este martes

Para ver Bolivia vs Argentina este martes 12 de septiembre por las Eliminatorias, podrá hacerlo a través de RCN Televisión. También puede conseguir más información en Antena 2.

Horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

México: 14:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00

Argentina y Chile: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (este), 12:00 (pacífico)