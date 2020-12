Borghi apareció y habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia

Tras la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, en los últimos días ha sonado fuertemente el nombre del argentino Claudio Borghi como posible reemplazante del portugués. Pese a que la llamada primera opción para la Federación es Reinaldo Rueda, el nombre del exentrenador de Colo-Colo se ha popularizado por la misma prensa.

Mire acá: Empresario de Claudio Borghi reveló conversaciones con la Federación para llegar a Colombia

Borghi decidió hablar y referirse al respecto con el canal chileno CDF y contó la verdad de la supuesta opción de llegar a Colombia: "Cuando uno tiene una oferta de trabajo, se da un poder muy específico para determinado club, yo lo di para Arabia Saudita porque había cierta posibilidad y esta persona a la que se lo di empezó a ofrecerme por todo lado, algo que no me gusta (...) El permiso que tienen para hacerlo es específico. Esta persona me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de ir a Colombia y les dije que a mí me parecía interesante, pero no es nada más que eso", dijo el entrenador.

Sin embargo, Borghi es consciente que la opción número uno para la 'Tricolor' es Reinaldo Rueda, hoy timonel de Chile: "No hay ninguna charla, es esperar lo que pase con el profe Rueda, que tiene el 95 por ciento de posibilidades de ser el nuevo entrenador", resaltó.

Finalmente, resaltó los jugadores que tiene la 'Tricolor' para jugar las Eliminatorias. "Tienen muy buen equipo, cuando uno prepara un partido vi muchos videos. No han empezado bien la Eliminatoria, pero tiene una Selección interesante", concluyó.

Puede ver: Reinaldo Rueda ya está en Colombia: los motivos de su llegada al país

La Selección Colombia perdió sus últimos dos partidos de la clasificatoria ante Uruguay y Ecuador por goleada, esto despertó una gran crisis en el equipo nacional.