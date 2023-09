Brasil sufre antes de las Eliminatorias: figura fue denunciada por violencia doméstica

Un escándalo salpica a la Selección de Brasil previo al inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026 a raíz de unas declaraciones que inculparían al delantero Antony en un caso de violencia doméstica.

Gabriela Cavallin, exnovia del actual futbolista del Manchester United, realizó la respectiva denuncia el pasado mes de junio en la Comisaría de la Defensa de la Mujer en Tatuapé, estado de Sao Paulo, por los delitos de violencia doméstica, amenazas y lesiones a partir de unas agresiones que sufrió cuando convivía con el jugador en 2022.

En su denuncia, la mujer, que se desempeña como DJ e influencer, adjuntó los mensajes amenazantes que le envió Antony en sus conversaciones, además de unas fotos que demuestran la gravedad de las agresiones.

Dichas imágenes fueron reveladas en las últimas horas por el portal brasileño UOL Esporte luego de que Cavallin presentara una segunda denuncia en Mánchester para investigar al delantero de 23 años.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Las agresiones por parte del jugador habrían comenzado desde junio de 2022. En esa oportunidad, trató de agredirla dentro de un vehículo sin importar que ella estaba embarazada. Todo surgió por una publicación en la que la mujer apareció en un club nocturno, lo que causó los celos del jugador en una época donde ambos se estaban separando.

Por otra parte, Cavallin relata que el futbolista aprovechaba su estado de embarazo para chantajearla: “O me quedaba con él o él, nuestro hijo y yo moriríamos. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, que me aceleraba el corazón. Temblaba de miedo”. expresó en declaraciones a UOL.

Los episodios de violencia continuaron luego de que Antony fuera transferido primero al Ajax de Países Bajos y posteriormente al Manchester United. El último de ellos tuvo lugar en mayo de 2023, donde el jugador la quiso atacar usando un vaso de cristal.

"Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir. Yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Me rompió las cosas, se llevó mi pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, ​​él tenía una cancha de fútbol dentro de su sala, rodeada por una cerca. Él estaba enojado, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, lanzándome una pelota de fútbol, arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar”, manifestó.