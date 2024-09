Camarógrafo agredido por el 'Dibu' bajó la polémica: el mensaje que envió

Le puede interesar: CONMEBOL revela audios del VAR del penal a Daniel Muñoz vs Argentina

"Dan el pitazo final y yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones, porque el director me lo dice por el intercomunicador. Entro a la cancha después de 90 minutos, todo el mundo está cansado y agotado, y busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, me acerco a él y de la nada me tira (la cachetada a la cámara)", relata Jackson.

Según contó el camarógrafo, el comportamiento de Martínez le dio mucha rabia, pero decidió no decirle nada. "Me dio mucha rabia porque yo estaba trabajando, así como él también lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él", sostuvo.

Finalmente, el camarógrafo le envió un mensaje al Dibu Martínez invitándolo a aceptar de una mejor manera las derrotas. "En la vida, en cualquier momento todo el mundo ha perdido un partido. De pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante Dibu", dijo Jhony.