Carlos Antonio analizó convocatoria de Colombia para Eliminatoria: los que gustan y los que sobran

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores realizada por el director técnico Néstor Lorenzo para conformar la Selección Colombia que visitará a Perú y recibirá a Argentina en las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Kevin Mier, Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Cristian Borja, Jhon Solís y Juan Camilo 'Cucho' Hernández son las principales novedades del listado de Lorenzo.

Por otro lado, David Ospina, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Matheus Uribe y Miguel Ángel Borja se quedaron por fuera de la convocatoria, teniendo en cuenta los jugadores que hicieron parte del equipo nacional en la Copa América.

A Carlos Antonio Vélez le gustó el llamado de los nuevos

Después de conocerse la convocatoria, Carlos Antonio Vélez reaccionó al listado dado por Néstor Lorenzo. El periodista se mostró de acuerdo por la inclusión de jugadores nuevos, pero recriminó la continuidad de Yerry Mina y Santiago Arias.

"Me gustan las caras nuevas en la Selección Colombia (@FCFSeleccionCol)... igual me siguen sobrando Mina y S Arias", escribió en sus redes sociales.

Por otro lado, Vélez se refirió al llamado de James Rodríguez, que hará parte de la Selección Colombia, a pesar de su cambio de equipo y del poco tiempo de adaptación que ha tenido en Rayo Vallecano.

" A James lo acaban de contratar y ya se viene sin conocer a sus compañeros alargando la adaptación a su nuevo club.. gesto repetido…"

Finalmente, el periodista se refirió al no llamado de Miguel Ángel Borja.

"Y está claro que Borja puede marcar 1000 goles y no es elegible... me dicen que es por que no es importante sin el balón… cierto pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están…. es lo q hay!!!".