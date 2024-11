Carlos Antonio mandó duro mensaje a Lorenzo por titularidad de James y suplencia de Quintero

La Selección Colombia se alista para lo que será otra fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. El combinado nacional comandado por Néstor Lorenzo anunció la lista de los 27 jugadores citados para las clasificatorias y a pesar de las dudas apareció el nombre de James Rodríguez, pesé a sus pocos minutos en Rayo Vallecano.

Para el entorno del equipo cafetero, el '10' no ha tenido la continuidad esperada y por ello no debería hacer parte del listado. Sin embargo, con su presencia, otro nombre reinan la polémica sobre quién debe ser el titular en el medio campo de la tricolor, especialmente por la continuidad y el nivel de juego actual.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son los futbolistas que despiertan los mayores debates por su presencia en el equipo cafetero. Los referentes del cuadro colombiano hace un tiempo han venido en situaciones diametralmente opuestas en el rendimiento en sus clubes y por ello, la duda de quién debe ser el inicialista en la tricolor.

Carlos Antonio Vélez habló sobre la posibilidad de que ambos futbolistas jueguen y sumen minutos con el combinado cafetero. El periodista aprovechó su columna de Palabras Mayores de este 11 de noviembre y le mandó un mensaje a Lorenzo al respecto.

Tras un nuevo gol de Quintero en Racing, el periodista apuntó que hay razones para ver a Quintero en la cancha: “Quintero es un jugador que ahora se le ve finito y no tiene mucha participación de mitad de campo hacia atrás, peri una participación marcada y activísima en ataque. Es un jugador clave para Racing, un pasador en largo notable. Lo pregunto, no sería justo que este señor Lorenzo le diera las mías garantías que le da a James, sí, él hace lo mismo que hace James”.

El comunicador añadió que no comprende las diferencias y que hablando desde el mérito, el ex Junior tiene condiciones para ser titular en Colombia: “Incluso con la ventaja que Quintero juega más que James. Cobra igual los tiros de esquina como con la mano, tiene tiro libre, hace pases, por qué no comparten ¿Cuál es el tema? Es un sub utilización de Quintero cuando James no puede aguantar los 90 minutos”.

Finalmente, Vélez apuntó que hay maneras en las que se puede manejar la situación: “James muchas veces se queda los 90 minutos porque el técnico le da miedo o vergüenza sacarlo. Yo creo que podrían jugar 50-40 o tiempo y tiempo, eso podría manejarse, pero la verdad es que uno no espera mucho del caballero aquel”.

Por ahora, habrá que esperar para conocer cuál de los dos referentes será titular ante Uruguay. Colombia se medirá a la celeste el 15 de noviembre en Montevideo y viajará para jugar ante Ecuador el 19 de este mes.