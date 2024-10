Gareca abre fuego contra Vidal: se rompió todo en el camerino de Chile

La Selección de Chile se alista para lo que serán sus dos partidos de Eliminatorias ante Brasil y Colombia. La roja tendrá dos duelos muy complicados y ante la complicada situación en la tabla, una de las polémicas recientes es por las declaraciones de Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca.

Para el futbolista de Colo Colo es evidente que, según su visión sobre la actualidad de la roja, su ausencia en la convocatoria es injusta. Incluso, el rey apuntó que no hay nadie mejor que él en su posición. “No hay nadie mejor que yo en mi posición. No puedes jugar contra Brasil y Colombia sin experiencia, te arriesgas a quedar afuera de otro Mundial”.

Tras apuntar que su ausencia no tenía razón, el mediocampista remató que para medirse a Brasil y Colombia se necesita un equipo de experiencia: “Es difícil, no le veo rumbo cuando te enfrentas a dos de las selecciones más fuertes, como Colombia, con un potencial terrible, y Brasil, que se despierta con el pie derecho y te puede meter cuatro goles. Lo sufrimos con la generación dorada, imaginen con este equipo joven. Si quieres tirar a la basura la Eliminatoria, OK. Pero tenemos chances de clasificar al Mundial”.

Una vez que se revelaron las declaraciones del futbolista austral, el entrenador argentino reaccionó de manera muy dura en la interna del camerino. Según las revelaciones del entorno del equipo, a Gareca no le gustó nada y su reacción fue bastante dura.