Chile reaccionó a la goleada de Colombia: “Ya no hay nada que hacer”

Desde que Ricardo Gareca tomó el mando en la selección de Chile, su camino no ha encontrado ninguna mejora. Además, con el contexto encima de que el cuadro chileno lleva dos ediciones de Mundiales sin decir presente. Con este antecedente, el combinado austral necesita sí o sí volver a una cita mundialista que cada vez se ve más difícil de lograrlo.

Colombia no tuvo piedad durante 90 minutos en donde dominaron de principio a fin. Un baile colombiano contra un ‘Tigre’ que no muestra los dientes. Dávinson Sánchez, casi sin querer, Luis Díaz, Jhon Jáder Durán y Luis Sinisterra marcaron los cuatro goles y que perfectamente podían ser ocho o más. Los fueras de lugares y Brayan Cortés privaron al combinado colombiano de ir por una diferencia mayor.

Esta derrota no cesó a Ricardo Gareca que mencionó que espera buscar una reflexión en caliente y buscar enderezar el camino, además del respaldo de Pablo Milad, presidente de la ANFP que sostuvo que tendrá un diálogo con el ‘Tigre’ y que no hay que cortar el proceso.

Probablemente, se quede hasta diciembre cuando culminen los últimos partidos del 2024 en la doble fecha de noviembre. Sin embargo, ya parece insostenible para la hinchada chilena que espera que su país renazca y vuelva a ir por un Mundial, algo que ya parece muy distante.

ESTO DIJERON EN LA PRENSA CHILENA SOBRE LA DERROTA

La prensa chilena no tuvo piedad con su selección y los volvió añicos por la durísima derrota contra Colombia. Últimos en la tabla con apenas cinco unidades, será complejo que puedan optar por clasificar a la Copa del Mundo de 2026. El medio RedGol mencionó, “la peor roja de la historia. Chile vive una tremenda pesadilla en el calor de Barranquilla”.

No obstante, RedGol no fue el único medio que reaccionó airadamente por esta durísima derrota que abre más grietas en el combinado austral. El reconocido periodista, Manoel De Tezanos acribilló a la ‘Roja’. “Papelón histórico. No solo por la derrota. Lo peor es estar fuera de un mundial donde van 7 de 10 selecciones con 8 partidos por jugar. La experiencia de Gareca con Perú no sirvió de nada. No estuvo ni cerca de mostrar una versión competitiva por los puntos. Es un fracaso estrepitoso. Su valor era mejorar a jugadores “normales” y hacerlos más fuertes. Durante su gestión todo se ha desvalorizado”.

Además, en plena transmisión, Arturo Vidal demostró su ira por los errores grandes de Chile que condicionó a la selección y que culminó con cuatro goles en contra. Marcelo “Power Gol” González en Radio Agricultura mencionó, “vámonos muchachos, cerremos por fuera y tratemos de ver dónde están los problemas porque queda todavía medio camino de clasificatorias… Estamos en el sótano, estamos en el fondo. Ya no hay nada más que hacer y me parece que lo del Tigre es insostenible”.