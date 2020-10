Chile vs Colombia: dónde y cómo ver el partido online gratis

La Selección Colombia, tras conseguir un triunfo en la primera fecha ante Venezuela, buscará poder sumar de a tres puntos en el duelo de esta noche a las 7:30 p.m. ante su similar de Chile.

El equipo 'cafetero' quiere conseguir un triunfo en Santiago en el estadio Nacional que le permita poder cerrar esta primera doble fecha Eliminatoria con 6 puntos de 6 posibles.

Carlos Queiroz no tocaría mucho al equipo para el juego; no obstante, la baja más clara es la no presencia de Santiago Arias, quien sufrió una dura lesión y tuvo que retirarse de la convocatoria.

COLOMBIA VS CHILE, CÓMO SEGUIR EL PARTIDO ONLINE GRATIS

El partido Chile - Colombia se puede seguir online, gratis y en directo, a través de la página de Antena2.com, minuto a minuto con todos los detalles del encuentro correspondiente a la fecha 2 de Eliminatorias. Posterior al juego, podrá seguir el análisis de lo que dejó el choque disputado en el estadio Metropolitano a través del canal oficial de Antena 2 en YouTube. Para ver el partido, lo puede hacer a través de Caracol y la página de Gol Caracol.

CHILE, EN RENOVACIÓN CON REINALDO RUEDA A LA CABEZA

Pese a la derrota ante la 'Celeste', el partido sirvió para confirmar que el defensor central chileno Francisco Sierralta (Watford/Inglaterra) es capaz de dirigir una zaga posterior circunstancial.

Sierralta dijo a la prensa que la clave para enfrentar a Colombia será la solidez mostrada ante los charrúas y la consistencia del bloque defensivo.

"Pudimos ver a Colombia en un partido que resolvieron muy temprano. Son muy buenos jugadores y vienen con harto rodaje en sus equipos", señaló.

Los chilenos hicieron frente a Uruguay con los veteranos Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, baluartes de la generación dorada que ganó dos Copas América consecutivas, y serán nuevamente la columna vertebral ante los cafeteros.

ALINEACIONES POSIBLES

Chile: Gabriel Arias - Nicolás Díaz, Francisco Sierralta, Paulo Díaz, Mauricio Isla - Arturo Vidal, Claudio Baeza - José Fuenzalida, Charles Aránguiz - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.

Colombia: Camilo Vargas - Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma - James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel. DT: Carlos Queiroz.